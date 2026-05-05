Giới chủ MU có lý khi chần chừ với Carrick

Trận thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool chính thức đưa Manchester United trở lại Champions League sớm 3 vòng đấu nhưng không có hợp đồng sớm cho HLV Michael Carrick.

Jim Ratcliffe vẫn chưa yên tâm với Carrick.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu giá, Michael Carrick đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford vào mùa giải tới. Dù vậy, quyết định trao ấn kiếm dài hạn cho vị chiến lược gia trẻ tuổi này vẫn gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều giữa ban lãnh đạo và những người hâm mộ nhiệt thành.

Những rào cản chuyên môn và bóng ma từ quá khứ

Dù Carrick làm xuất sắc mục tiêu đề ra, năng lực dẫn dắt Manchester United trên một chặng đường dài của ông vẫn là một dấu hỏi cần được phân tích kỹ lưỡng. Kinh nghiệm huấn luyện của vị thuyền trưởng này thực tế mới chỉ dừng lại ở vài năm chinh chiến tại giải đấu hạng dưới Championship và vỏn vẹn nửa mùa giải cùng đội một.

Thử bỏ qua tình yêu và sự gắn kết sẵn có của ông với nửa đỏ thành Manchester, liệu một HLV mới chỉ có 4 tháng thăng hoa ở một đội bóng khác có đủ sức cạnh tranh chiếc ghế nóng này? Câu trả lời gần như là không.

Việc bổ nhiệm Carrick bằng một bản hợp đồng dài hạn có thể bị đánh giá là một bước đi thiếu tham vọng. Ban lãnh đạo mới của đội bóng dưới thời tỷ phú Jim Ratcliffe luôn nhấn mạnh mục tiêu đưa CLB trở lại vị thế đỉnh cao. Nếu họ thực sự muốn tìm kiếm những cá nhân xuất chúng nhất như đã tuyên bố hồi tháng 2/2024, một cái tên tầm cỡ như Luis Enrique của PSG mới là mục tiêu xứng tầm.

Một bản hợp đồng với cựu thuyền trưởng Barcelona chắc chắn sẽ khiến các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Manchester City hay Arsenal phải thực sự dè chừng, điều mà cái tên Carrick hiện tại chưa thể làm được.

Về mặt lối chơi, những màn trình diễn của Manchester United dưới thời HLV trẻ người Anh chưa đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Các chỉ số thống kê về bàn thắng kỳ vọng gần đây đang có dấu hiệu đi xuống. Ngay trong trận cầu đinh gặp Liverpool, việc đội bóng đánh mất hoàn toàn thế trận khi đã dẫn trước 2-0 cho thấy điểm yếu về kỷ luật chiến thuật ở khu vực trung tuyến.

Sâu xa hơn, giới thượng tầng có lẽ vẫn còn bị ám ảnh bởi nhiệm kỳ của Ole Gunnar Solskjaer và cựu giám đốc điều hành Ed Woodward. Việc trao hợp đồng chính thức cho Solskjaer sau giai đoạn đóng thế thăng hoa mang nhiều yếu tố cảm xúc hơn là lý trí. Nếu vội vàng giữ chân Carrick, CLB rất dễ lặp lại vết xe đổ khi giao phó đội bóng cho một người chưa vươn tới đẳng cấp hàng đầu.

Carrick đang thành công nhưng vẫn cần thời gian để chứng tỏ đẳng cấp.

Điểm số ấn tượng vẫn ủng hộ Carrick

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ Carrick có lý do vô cùng chính đáng để bảo vệ quan điểm của mình. Ông làm được nhiều hơn việc chỉ mang về tấm vé dự Champions League nhờ cách kiểm soát phòng thay đồ đầy uy quyền và vực dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Khi Carrick nhận lời tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 1, Manchester United ngụp lặn ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Lúc đó, mục tiêu chen chân vào top 4 vô cùng mịt mờ khi họ bị đội xếp thứ ba là Aston Villa và đội xếp thứ hai là Manchester City bỏ xa đến 11 điểm.

Chỉ sau gần bốn tháng ngắn ngủi, diện mạo của đội chủ sân Old Trafford thay đổi hoàn toàn. Đội bóng vươn lên chễm chệ ở vị trí thứ 3, tạo ra khoảng cách 6 điểm so với Aston Villa và điền tên mình vào sân chơi châu lục trước ba vòng đấu.

Màn lột xác này càng thêm phần thuyết phục khi thầy trò HLV Carrick đã xuất sắc đánh bại tất cả đối thủ sừng sỏ thuộc nhóm "Big Six", đồng thời vượt qua toàn bộ những đội bóng đang nằm trong top 5 hiện tại.

Kể từ ngày Carrick chấp chính, nửa đỏ thành Manchester đã mang về 32 điểm, một con số vượt trội so với mọi đội bóng khác tại giải Ngoại hạng Anh trong cùng khoảng thời gian, kể cả Arsenal hay Man City. Khó có thể đòi hỏi một kết quả tốt hơn thế từ một người phải tiếp quản một tập thể đầy bất ổn giữa mùa giải.

Việc mạnh dạn tin tưởng Carrick có thể là một canh bạc, nhưng những gì ông thể hiện cho thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng được trao thêm cơ hội để xây dựng một đế chế của riêng mình tại nơi ông từng gắn bó cả thanh xuân.