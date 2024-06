Gió to quật đổ cây bồ đề 300 năm tuổi ở Hải Dương

ĐBQH: Trẻ tử vong trên xe ở Thái Bình do người lớn vô trách nhiệm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng vụ cháu bé mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình vào ngày 29/5 do sự tắc trách của người lớn là tội ác.