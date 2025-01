Gió thổi mạnh, Los Angeles đối mặt cảnh báo 'đặc biệt nguy hiểm'

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và các quan chức sở tại khác ngày 13/1 (giờ địa phương) bày tỏ niềm tin tình trạng cháy rừng sẽ sớm được khống chế với sự hỗ trợ của nguồn nhân lực bổ sung đến từ Canada và Mexico.

"Chắc chắn là chúng tôi đang chuẩn bị tốt hơn", quan chức Anthony Marrone thuộc Sở Cứu hỏa Los Angeles nói. Tuy nhiên, ông Marrone cũng cảnh báo những đợt gió lớn có thể gây cản trở lực lượng máy bay hỗ trợ dập lửa từ trên không.

Theo ông Marrone, nếu sức gió đạt vận tốc 112 km/h, "ngọn lửa sẽ rất khó bị khống chế". Một số đợt gió lớn được cho là đã thổi bùng các đám cháy lan rộng trên khu vực khô hạn và chưa có mưa trong hơn 8 tháng qua, theo Politico.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo kiểu thời tiết khô hạn là "đặc biệt nguy hiểm" khi sức gió ở Los Angeles vào ngày 14/1 có thể đạt vận tốc lên đến 105 km/h.

Ông Marrone khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn các giấy tờ, đồ đạc quan trọng và thú cưng trong trường hợp cần di tản khẩn cấp. Một số quan chức khác đề xuất cư dân ở những khu vực rủi ro cao di chuyển gấp nếu thấy nguy hiểm chứ không cần đợi lệnh sơ tán.

Trong vòng chưa đầy một tuần, 4 đám cháy ở Los Angeles đã thiêu rụi một vùng rộng lớn với diện tích hơn 160 km2, phá hủy hàng nghìn căn nhà và khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Los Angeles Robert Luna ngày 13/1 (giờ địa phương) nói rằng con số thương vong nhiều khả năng tiếp tục tăng khi còn hàng chục người vẫn đang mất tích.

