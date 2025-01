Chuyện gì đang xảy ra ở Los Angeles?

Số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng Eaton và Palisades, quận Los Angeles (Mỹ) đã tăng lên 24 người, theo xác nhận mới nhất từ giới chức y tế hôm 12/1.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều vùng rộng lớn của quận Los Angeles và mức độ kiểm soát vẫn ở mức chưa đầy 30%, theo Guardian.

Giới chức giám định y khoa của quận Los Angeles đã công bố danh sách những người tử vong nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết về danh tính. Bản công bố cho thấy 8 trong số những nạn nhân tử vong được tìm thấy ở Palisades và 16 người ở Eaton.

Các quan chức ở California hôm 12/1 (theo giờ địa phương) cảnh báo gió mạnh trong những ngày tới đe dọa sẽ khiến sự tàn phá lan rộng trên khắp thành phố, trong khi nhiều khu phố đã bị xóa sổ. Tổng cộng hơn 1.800 công trình đã bị phá hủy và hơn 10.000 công trình bị hư hại.

Ba vùng cháy vẫn đang tiếp diễn tại quận Los Angeles (L.A.), trong khi hơn 150.000 người vẫn đang trong tình trạng cảnh báo sơ tán.

Lực lượng cứu hỏa cho biết gió Santa Ana đổi hướng có thể thổi đám cháy Palisades, vốn đã thiêu rụi gần 100 km2, trở lại bờ biển.

Tại một cuộc họp báo vào chiều 12/1, các quan chức cho biết đã huy động hơn 4.700 nhân sự ngăn chặn đám cháy lan rộng vì gió dự kiến ​​mạnh trở lại từ đêm nay đến ngày 15/1.

Christian Litz, quan chức sở cứu hỏa quận L.A., cho biết tình hình kiểm soát đám cháy Palisades "có vẻ tốt hơn nhưng vẫn còn sức nóng ở khu vực mép" và đội cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để đảm bảo "đám cháy không lan rộng hoặc hạn chế đám cháy càng nhiều càng tốt".

Ông Litz cho hay sở cứu hỏa đã triển khai "rất nhiều" nguồn lực chữa cháy trên không.

"Chúng tôi có máy bay, trực thăng, thậm chí cả máy bay không người lái. Chúng tôi đang thả chất chống cháy, thả nước ở mọi nơi có thể để bảo vệ vùng mép đám cháy", ông nói thêm.

Mặc dù lo ngại rằng gió mạnh sẽ khiến việc chữa cháy trên không trở nên bất khả thi hôm 12/1, giới chức trách vẫn tiếp tục triển khai máy bay thả chất chống cháy và nước trong suốt cả ngày.

Ông Rich Thompson thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết những cơn gió đã thúc đẩy cái mà ông gọi là "mức độ cháy cực kỳ nghiêm trọng" vào tuần trước sẽ quay trở lại nhưng với cường độ thấp hơn.

"Thật không may, chúng ta vẫn đang chịu ảnh hưởng của mô hình gió Santa Ana và dự kiến ​​có gió vừa đến mạnh cho đến hết thứ tư... với tốc độ gió giật từ 55 đến 88 km một giờ".

Ông nói thêm rằng gió và thời tiết khô là "công thức cho một số điều kiện thời tiết cháy rất nghiêm trọng".

Trưởng phòng cứu hỏa L.A. Kristin Crowley cho biết những đợt gió sắp tới đòi hỏi sự chú ý cao độ.

"Đợt gió này đang đến gần chúng ta và đến rất, rất nhanh", bà nói và cố gắng trấn an người dân Los Angeles rằng các lãnh đạo thành phố đã "sẵn sàng cho vẫn đề này".

Bà Crowley cũng yêu cầu cộng đồng cập nhật thông tin "đáng tin cậy và chính thức" và "chuẩn bị sơ tán".

“Thực hiện mọi cảnh báo và lệnh sơ tán, không chậm trễ, tránh xa đường bộ và bất kỳ khu vực nào bị ảnh hưởng”, bà Crowley nhắn nhủ.

Cảnh sát trưởng quận L.A. Robert Luna xác nhận các đám cháy chưa được kiểm soát nhưng “sắp kết thúc rồi” và lệnh giới nghiêm vẫn có hiệu lực.

Ông Luna cho hay ông nhận ra rằng nhiều cư dân L.A. đã sơ tán đan rất muốn trở về nhà nhưng ông cảnh báo rằng “nhiều khu vực trông giống như bị đánh bom”.

Văn phòng giám định tử thi và sở cứu hỏa đang huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm ở những khu vực bị ảnh hưởng.

“Tôi không dám mong có tin tốt từ những nơi đó”, ông nói.

Thống đốc California Gavin Newsom hôm 12/1 nói rằng các đám cháy này là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ, “chỉ xét về chi phí liên quan, xét về quy mô và phạm vi”.

Ông Newsom nói với chương trình Meet the Press của NBC rằng ông đã ký một sắc lệnh hành pháp sẽ đẩy nhanh việc cứu trợ thiên tai cho các nạn nhân.

Hơn 12.300 ngôi nhà và doanh nghiệp đã bị phá hủy và hơn 200.000 người phải di dời.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ trở lại Nhà Trắng sau 8 ngày nữa, tiếp tục chỉ trích, sử dụng nền tảng Truth Social của mình để đưa ra những lời chê trách mới đối với Thống đốc Newsom và các quan chức California khác, cáo buộc họ quản lý yếu kém trước và trong các đợt bùng phát cháy rừng.

Hôm 10/1, ông Newsom đã ra lệnh điều tra về quản lý nước của quận L.A. sau khi có báo cáo rằng một hồ chứa quan trọng đã ngừng hoạt động khi các đám cháy bắt đầu bùng phat, khiến một số vòi cứu hỏa khẩn cấp có áp suất nước thấp.

Chỉ huy cứu hỏa L.A. Crowley đã lên tiếng về việc các vấn đề về cung cấp nước - và việc cắt giảm ngân sách - "làm khó" cho lực lượng cứu hỏa.

Ông Trump và các chính trị gia đảng Cộng hòa khác chỉ trích Thị trưởng Los Angeles Karen Bass vì đã cắt giảm 17 triệu USD ngân sách của sở cứu hỏa Los Angeles.

"Các đám cháy vẫn đang hoành hành ở L.A. Những chính trị gia vô dụng không biết cách dập lửa. Họ bị sao vậy?”, ông Trump viết trên mạng xã hội. Tổng thống đắc cử cũng đưa ra một loạt tuyên bố sai sự thật nhắm vào Thống đốc Newsom và các quan chức đảng Dân chủ khác.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC hôm 12/1, ông Newsom gọi những tuyên bố sai sự thật của Trump là “không thể bào chữa”.

“Để đáp lại những lời lăng mạ của ông Donald Trump, chúng ta sẽ mất thêm một tháng nữa... Tôi không nghĩ rằng thông tin sai lệch có lợi hay giúp ích cho bất kỳ ai trong chúng ta”.

Trong lúc đó, nổi lên một số thông tin tích cực về đám cháy Kenneth nhỏ hơn ở các quận Los Angeles và Ventura đã được khống chế hoàn toàn, và đám cháy Hurst ở quận Los Angeles đã được kiểm soát 89%. Các quan chức cho biết điều đó sẽ giúp giải phóng thêm 14.000 lính cứu hỏa và các nhân viên khác, từ nhiều tiểu bang của Mỹ cũng như Mexico và Canada, để tập trung vào các đám cháy Palisades và Eaton nghiêm trọng hơn.

Theo báo cáo của Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (Cal Fire), bốn đám cháy đã thiêu rụi khoảng 160 km vuông. Tất cả trường hợp tử vong được báo cáo đều là do đám cháy Palisades và Eaton, tới nay mới chỉ được khống chế lần lượt ở mức 11% và 27%.

Deanne Criswell, viên chức Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Fema), cảnh báo mối đe dọa đáng kể vẫn còn.

“Gió có khả năng trở nên nguy hiểm và mạnh trở lại. Tôi tin rằng cảnh báo đỏ đã được đưa trở lại. Điều này vẫn nguy hiểm và (mọi người) cần đảm bảo phải lắng nghe các viên chức địa phương để có thể tự bảo vệ mình", bà nói với CNN's State of the Union.

"Tôi biết rằng rất nhiều người có thể muốn quay lại khu vực này và kiểm tra nhà cửa của mình, nhưng khả năng gió sẽ thổi trở lại, chúng ta không bao giờ biết gió sẽ đi theo hướng nào. Vì vậy, chúng ta thực sự cần phải chú ý, lắng nghe những gì đang diễn ra để không gặp nguy hiểm".

Giới chức trách đã ban hành lệnh sơ tán mới cho các cộng đồng phía đông bị đe dọa bởi đám cháy Palisades, bao gồm cả khu vực Brentwood giàu có.

Đường Mandeville Canyon của thành phố là một con đường hẹp hai làn xe khiến việc tiếp cận khẩn cấp và sơ tán khỏi những ngôi nhà giàu có trong khu vực trở nên khó khăn.

Các lệnh này cũng bao gồm bảo tàng Trung tâm Getty, nơi lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ. Một phát ngôn viên của J Paul Getty Trust, đơn vị tài trợ cho bảo tàng, cho biết tổ chức này đã tuân thủ lệnh sơ tán và đang đóng cửa, chỉ còn nhân viên ứng cứu tại chỗ.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.