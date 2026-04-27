Gió mùa đông bắc sắp tràn về

Từ đêm 28/4, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, gây mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, nền nhiệt giảm, trời chuyển mát.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo từ đêm 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một phần Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 29/4, miền Bắc chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm 28/4.

Trước khi đón không khí lạnh, chiều tối và đêm 27/4, miền Bắc cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 28/4, miền Bắc hửng nắng, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ từ 35-36 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông xuất hiện sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội đêm 27/4 có lúc có mưa rào rải rác. Ngày 28/4, trời nắng. Từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Đợt không khí lạnh trên cũng ảnh hưởng đến khu vực Thanh Hoá, Nghệ An. Dự báo trong ngày và đêm 29/4, khu vực này cũng có mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Trên biển, từ gần sáng 29/4, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5–2,5m, biển động.

Khu vực Nam Bộ hôm nay có nắng nóng phổ biến 35-36 độ, độ ẩm tương đối phổ biến 50-55%.

Dự báo hai ngày 28-29/4, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Từ 30/4, nắng nóng dịu dần ở Nam Bộ. Từ chiều tối 30/4, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thời tiết dịp lễ 30/4 ,1/5: Nhiều nơi ngày nắng, chiều tối mưa dông

Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Trung Trung Bộ ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

10 giờ trước

Thời tiết ngày 27/4: Bắc Bộ mưa rào, Hà Nội có nơi mưa to

Ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày nắng, riêng Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

11 giờ trước

Dự báo thời tiết Giỗ Tổ Hùng Vương: Phú Thọ trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Phú Thọ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31°C.

36:2140 hôm qua

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

gió mùa mưa dông Hà Nội nắng nóng

    Tong Bi thu, Chu tich nuoc dong y ban hanh nghi quyet moi cho TP.HCM hinh anh

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý ban hành nghị quyết mới cho TP.HCM

    Đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31, phù hợp bối cảnh và không gian mới, đồng thời xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển.

    Cao diem hanh dong ky niem 50 nam Thanh pho mang ten Bac hinh anh

    Cao điểm hành động kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

    1 giờ trước 16:47 27/4/2026

    0

    Thành phố đẩy nhanh tiến độ, thực hiện ít nhất 200 công trình, dự án trọng điểm chào mừng các kỳ đại hội và ngày lễ lớn, ưu tiên các hạ tầng chiến lược có sức lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

