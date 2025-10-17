Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gió mùa đông bắc sắp tràn về, miền Bắc dưới 20 độ

  • Thứ sáu, 17/10/2025 19:12 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ nước ta vào gần sáng ngày 19/10. Từ chiều tối và đêm 19/10, miền Bắc chuyển mát.

Từ đêm 20/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng ngày 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Từ ngày 20 tới 22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19/10, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Hà Nội trong ngày 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 19/10, trời chuyển mát. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm 19/10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, riêng phía nam cục bộ có nơi mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, riêng vùng biển phía đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm 19/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Biển Đông đón bão số 12 cuối tuần này

Khoảng ngày 19-20/10, Biển Đông có thể đón bão số 12. Nhận định ban đầu cho thấy, cơn bão này có khả năng tương tác với không khí lạnh hoạt động cùng thời điểm và suy yếu dần trên biển.

27:1627 hôm qua

Miền Bắc sắp đón gió lạnh đầu mùa

Đợt không khí lạnh đầu mùa có thể tràn xuống miền Bắc từ đêm 18/10 với cường độ trung bình, sau đó tăng cường vào các ngày 20-21/10.

12:12 15/10/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

