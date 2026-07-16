Giga Digital xóa mờ ranh giới mua sắm số và trải nghiệm thực tế tại VN

Kỷ nguyên tiêu dùng hiện đại chứng kiến màn thay đổi với sự lên ngôi của mô hình Hybrid Shopping - xu hướng kết hợp giữa chọn lựa trực tuyến và trải nghiệm mua hàng trực tiếp.

QNắm bắt xu hướng này, Giga Digital (GIGA.vn) ứng dụng chiến lược Online to Offline, mang đến trải nghiệm mua sắm thiết bị gia dụng thông minh không giới hạn. Chính trải nghiệm này trở thành chìa khóa giúp GIGA.vn thiết lập mối liên kết với người tiêu dùng và tạo đà bứt phá trên thị trường.

Tối ưu trải nghiệm trực tuyến

Để hiện thực hóa mô hình Online to Offline, yếu tố cốt lõi đầu tiên là hạ tầng công nghệ vững chắc. GIGA.vn đầu tư đồng bộ vào hạ tầng thương mại điện tử với giao diện website tối ưu hóa toàn diện. Tại đây, người dùng có thể tra cứu sản phẩm, so sánh thông số kỹ thuật và tham khảo đánh giá thực tế. Hành trình từ bước tìm kiếm, lựa chọn đến chốt đơn được tinh gọn qua vài thao tác chạm, mang lại sự tiện lợi tối đa trên không gian số.

Hệ sinh thái trực tuyến toàn diện của Giga Digital sẵn sàng kết nối và phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, Giga Digital còn mở rộng mạng lưới phân phối trên loạt sàn thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, TikTok Shop, Lazada cùng nền tảng mua sắm trực tuyến uy tín khác (VNshop, Aeon...).

Giga Digital tập trung đầu tư vào đội ngũ nhân sự ngành thương mại điện tử chất lượng cao nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

Song song đó, doanh nghiệp chú trọng xây dựng hệ sinh thái tiếp thị số vệ tinh qua fanpage và mạng lưới kênh TikTok. Việc đẩy mạnh các định dạng nội dung có tính tương tác cao như video ngắn và livestream không chỉ cung cấp thông tin sản phẩm, mà còn thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi bán hàng. Chiến lược phủ sóng đa nền tảng này là chìa khóa giúp thương hiệu tăng khả năng tiếp cận, mở rộng tệp khách hàng và giữ chân người tiêu dùng trên Internet.

Nâng tầm trải nghiệm công nghệ

Nếu nền tảng online đóng vai trò cung cấp thông tin nhanh chóng, thì hệ thống cửa hàng vật lý là nơi chinh phục niềm tin của người dùng. Điểm nhấn chiến lược của Giga Digital là đưa mạng lưới showroom flagship vào trung tâm thương mại, điển hình là Aeon Mall tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế…

Không gian mua sắm hiện đại và đội ngũ tư vấn giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa.

Các showroom này được định vị là không gian trải nghiệm công nghệ đích thực, nơi ranh giới giữa mua hàng online và offline bị xóa nhòa. Thay vì chỉ đọc thông số, người tiêu dùng có thể kiểm tra lực hút của robot hút bụi, hay cảm nhận độ êm ái và luồng gió trong lành từ máy lọc không khí trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Tại Giga Digital, khách hàng trực tiếp chạm và thử sản phẩm thực tế.

Vận hành đồng bộ, trải nghiệm liền mạch

Điểm đặc biệt của chiến lược Online to Offline tại Giga Digital nằm ở khả năng vận hành đồng bộ, nhằm thiết kế chuỗi hành trình mua hàng không điểm nghẽn.

Người tiêu dùng có thể đến showroom để trực tiếp nghe tư vấn, trải nghiệm tính năng sản phẩm, sau đó tiến hành quét mã QR đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tận nhà. Đặc biệt, mọi chính sách và dịch vụ bảo hành được cam kết đồng bộ từ online đến offline. Sự minh bạch và nhất quán này giúp loại bỏ tâm lý đắn đo của khách hàng về độ chênh lệch quyền lợi giữa các kênh mua sắm.

Hệ thống trung tâm bảo hành GIGAcare đồng bộ chất lượng dịch vụ hậu mãi trên các nền tảng mua sắm.

Bằng việc kết hợp giữa nền tảng E-commerce tốc độ cao và không gian trải nghiệm flagship, chiến lược bán lẻ đa kênh Online to Offline không chỉ là đòn bẩy giúp Giga Digital tăng trưởng doanh số, mà còn nâng tầm tiêu chuẩn mua sắm thiết bị gia dụng thông minh tại thị trường Việt Nam.

Độc giả quan tâm đến giải pháp nâng cấp không gian sống, đồng thời cập nhật nhanh chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng có thể theo dõi fanpage chính thức của Giga Digital - GIGA.vn tại đây.