Giga Digital - niềm tin từ sản phẩm chính hãng, gắn kết bằng dịch vụ

Đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, Giga Digital đã và đang khẳng định vị thế như một hệ thống bán lẻ công nghệ uy tín, khác biệt trên thị trường.

Giga Digital là thương hiệu được Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long thành lập phát triển mảng phân phối, dịch vụ Ecommerce và đối tác chiến lược phát triển thương hiệu các thiết bị công nghệ, đồ gia dụng thông minh trên các nền tảng digital và 7 showroom/cửa hàng bán lẻ toàn quốc.

Đặc quyền mua sắm tại Giga - trọn vẹn từ sản phẩm đến dịch vụ

Ngay từ những ngày đầu, Giga Digital đã xác định uy tín thương hiệu phải được gây dựng từ niềm tin của khách hàng. Điều đó thể hiện rõ qua cam kết: Tất cả sản phẩm tại Giga đều 100% chính hãng, đến từ hơn 20 thương hiệu công nghệ và gia dụng thông minh uy tín.

Tại hệ thống cửa hàng và kênh bán trực tuyến, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn nhiều sản phẩm trải rộng từ thiết bị gia dụng thông minh, đồ điện tử cá nhân, đến các giải pháp tối ưu không gian sống.

Từng sản phẩm khi đến tay người dùng đều được đảm bảo còn nguyên seal, có tem bảo hành và đầy đủ phụ kiện đi kèm.

Không chỉ dừng lại ở chất lượng, Giga còn mang đến lợi ích kinh tế thiết thực cho người tiêu dùng qua các phiên livestream bán hàng mỗi ngày trên TikTokShop, Shopee, Lazada với mức giá cạnh tranh và thủ tục bảo hành đơn giản.

Bên cạnh đó, dịch vụ giao hàng toàn quốc giúp Giga mở rộng phạm vi phục vụ, đưa sản phẩm chính hãng đến tận tay khách hàng ở khắp các tỉnh thành. Với quy trình vận hành chuyên nghiệp, từng đơn hàng đều được xử lý nhanh chóng và an toàn, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm trọn vẹn.

Mua sắm an tâm, bảo hành tiện lợi với Gigacare

Nếu chất lượng sản phẩm là yếu tố tạo dựng niềm tin ban đầu thì dịch vụ hậu mãi chính là yếu tố giữ chân khách hàng lâu dài. Hiểu rõ điều đó, Giga đã xây dựng Gigacare - Trung tâm bảo hành chính hãng trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long.

Tại Gigacare, tất cả sản phẩm mua tại hệ thống Giga đều được hỗ trợ bảo hành và kỹ thuật với quy trình rõ ràng, minh bạch. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mọi vấn đề về linh kiện, phụ tùng thay thế đều là hàng chính hãng, đảm bảo độ bền và tính tương thích tối đa.

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại giúp Gigacare xử lý các yêu cầu nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả.

Với việc mở rộng hệ thống đến 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Gigacare đã khẳng định cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi chất lượng cao và tiện lợi cho khách hàng trên toàn quốc, giúp khách hàng rút ngắn thời gian di chuyển, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ bảo hành, sửa chữa chuyên nghiệp.

Chính sách “1 đổi 1” tối ưu trong trường hợp sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất trong thời gian quy định là minh chứng cho cam kết “mua sắm an tâm, bảo hành tiện lợi” mà Giga mang đến.

Không chỉ là một trung tâm bảo hành, Gigacare còn là minh chứng cho nỗ lực của Giga trong việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ khép kín, lấy khách hàng làm trọng tâm ở cả trước, trong và sau khi mua hàng.

Trải nghiệm và gắn kết cộng đồng

Giga Digital còn chú trọng vào việc xây dựng mối gắn kết bền chặt với khách hàng thông qua các sự kiện trải nghiệm công nghệ. Tiêu biểu là chuỗi sự kiện “Cuộc sống thảnh thơi by Hợp Long” do Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long tổ chức. Đây là dịp để khách hàng trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm mới nhất, khám phá những công nghệ hiện đại, từ đó mở ra một phong cách sống tiện nghi và trọn vẹn hơn.

Trong tháng 7 vừa qua, sự kiện “Hời từng chạm, mát lạnh từng hơi” đã trở thành một dấu ấn đặc biệt. Không chỉ mang đến trải nghiệm mát lành từ các thiết bị công nghệ tiên tiến, sự kiện còn tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và check-in.

Sau sự kiện, lượng nhắc đến thương hiệu Giga và các sản phẩm Lumias tăng vọt, chứng minh sức hút mạnh mẽ cũng như khả năng kết nối cộng đồng của thương hiệu.

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và hoạt động gắn kết cộng đồng, Giga Digital đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng Việt Nam khi tìm kiếm những sản phẩm công nghệ chính hãng và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Trong tương lai, hệ thống tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để không ngừng tạo ra giá trị vượt trội cho người tiêu dùng.

Độc giả có nhu cầu tham khảo và mua sắm các sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng thông minh chính hãng có thể truy cập websitegigadigital.vn hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 19006536 để được hỗ trợ.