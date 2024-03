Giảm giá đến 47 triệu đồng, Vios quyết tâm trở thành 'vua doanh số'

Với mức giá mới từ 458 triệu đồng, Toyota Vios thể hiện rõ quyết tâm chinh phục danh hiệu “vua doanh số” thị trường ôtô Việt Nam trong năm nay.

Nếu trước kia, sự khan hiếm và ít ỏi thông tin khiến người tiêu dùng ở thế bị động, thì giờ đây, trong thời đại thông tin bùng nổ cùng sự trợ giúp của nhiều công cụ, họ có điều kiện tiếp cận và nghiên cứu sản phẩm mình quan tâm. Giữa nhiều lựa chọn, người tiêu dùng đặt ra nhiều yêu cầu và đòi hỏi mới.

Điều này phản ánh rõ trên thị trường ôtô Việt Nam. Nhiều mẫu xe từng tiên phong khai mở phân khúc, thiết kế ấn tượng, công nghệ, tiện nghi vẫn bị thay thế bởi sản phẩm mới tốt hơn, thời thượng hơn. Điển hình, năm 2022, thị trường ôtô ghi nhận 9 mẫu xe dừng bán vì không còn hợp thị hiếu.

Toyota Vios được khách hàng Việt ưa chuộng.

Tuy nhiên, cũng có những mẫu xe như Toyota Vios bán chạy nhiều năm liên tiếp, luôn có mặt trên bảng xếp hạng doanh số, thậm chí trở thành biểu tượng trong tâm trí người tiêu dùng.

Duy trì giá trị cốt lõi, liên tục cập nhật, khoác lên lớp áo mới hợp thời hơn đi cùng giá thành hợp lý là bí quyết thành công của Toyota Vios. Ở phiên bản mới nhất, xe đã thay đổi thiết kế theo hướng trẻ trung và năng động. Cụm đèn pha góc cạnh hơn, sử dụng LED Projector ở mọi phiên bản, thay cho loại halogen hoặc LED cơ bản thường thấy trong phân khúc. Phần sơn đen ở mặt ca lăng mở rộng sang hai bên, đi cùng đèn sương mù LED. Bộ mâm vẫn kích thước 15 inch nhưng đẹp mắt hơn.

Toyota Vios khoác lên lớp áo mới hợp thời hơn đi cùng giá thành hợp lý.

Trên bản cao cấp nhất G CVT, nội thất được nâng cấp với màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, ghế sau có cổng sạc USB Type C. Các trang bị tiện nghi khác vẫn giữ nguyên như đề nổ bằng nút bấm, điều hoà tự động, vô lăng bọc da hay ghế ngồi bọc da.

Vios tiếp tục là mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc khi bổ sung 2 tính năng thuộc gói Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, bên cạnh danh sách tính năng cơ bản ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí.

Nội thất được nâng cấp với màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay.

Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi về độ bền, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp, tính thanh khoản cao và nội thất rộng rãi vẫn luôn là thế mạnh cạnh tranh của xe Toyota và Vios cũng không ngoại lệ.

Năm 2023, Toyota Vios đánh mất vị thế dẫn đầu phân khúc, nhưng doanh số 13.521 xe cũng khiến nhiều đối thủ “dè chừng”. Đây được ví như cú sảy chân của “ông vua doanh số” khi mẫu xe này từng dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam 7 năm liên tiếp, từ 2014 đến 2020.

Khởi đầu năm 2024, hãng xe Nhật Bản thể hiện rõ quyết tâm đưa Vios trở lại đường đua doanh số với chính sách giá bán mới, áp dụng từ ngày 1/3. Cụ thể, mẫu sedan Nhật Bản được giảm giá niêm yết đến 47 triệu đồng. Giá bán mới của 3 phiên bản E MT, E CVT và G CVT lần lượt 458 triệu đồng, 488 triệu đồng và 545 triệu đồng.

Đây là mức giá dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay của Toyota Vios tại thị trường Việt Nam, giúp nhóm khách hàng đang quan tâm mẫu xe này, đặc biệt khách hàng mua ôtô lần đầu, bớt gánh nặng chi phí, dễ dàng đưa ra quyết định trong giai đoạn kinh tế khó khăn.

Khách hàng được hướng dẫn điều chỉnh tư thế lái xe an toàn trong sự kiện ngày 2/3 tại đại lý Toyota Yên Bái.

Chào đón tháng 3 - tháng dành cho phái đẹp, hệ thống đại lý Toyota toàn quốc tổ chức chuỗi sự kiện chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tại sự kiện, khách hàng có cơ hội cập nhật kiến thức lái xe an toàn, tham gia nhiều hoạt động thú vị như check-in thả dáng - tự tin tỏa sáng; soi da, tư vấn trang sức; nhận nhiều phần quà ý nghĩa…

Đặc biệt, trong sự kiện, các chị đẹp được trực tiếp lái Vios 2023 tham gia cuộc thi lái xe an toàn. Thông qua đó, khách hàng tiếp cận thêm nhiều kiến thức bổ ích, được chuyên gia của đại lý hướng dẫn tư thế chỉnh ghế và cách lái xe an toàn. Hội chị em đều cảm thấy hài lòng và thích tính năng an toàn trên Vios 2023 khi các trang bị này thân thiện, hỗ trợ tối đa nữ giới trong việc lái, thao tác với xe.

Hội chị em lái xe hay, đỗ xe giỏi trong hội thi "Lái xe duyên dáng - tự tin tỏa sáng" ngày 2/3 tại Toyota Bình Dương.

Nhằm tôn vinh và gửi lời yêu thương chân thành đến khách hàng nữ, các đại lý dành nhiều ưu đãi riêng cho phái đẹp khi sở hữu các mẫu xe Toyota trong ngày diễn ra sự kiện. Chuỗi sự kiện sẽ còn tiếp diễn, độc giả có thể cùng tham gia để “bỏ túi” nhiều kiến thức và phần quà hấp dẫn.