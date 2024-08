Giám đốc khoa học của Google đến Việt Nam

Khoa học gia trưởng, lãnh đạo Google AI Jeff Dean tham gia sự kiện về AI, diễn ra tại TP.HCM vào ngày 18/8.

Jeff Dean trở thành lãnh đạo của Google AI từ năm 2018. Trước đó, ông tham gia nhiều sản phẩm đình đám của Google như Google Brain, Google Translate. Ảnh: Google.

Jeff Dean là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vự AI. Ông vừa là Giám đốc khoa học tại Google, đồng thời là lãnh đạo của Google AI, trực tiếp tham gia vào nhiều sản phẩm nổi tiếng như Google Brain, Google Translate và Gemini,

Giám đốc khoa học Google sẽ tham gia Hội nghị trí tuệ nhân tạo GenAI Summit 2024, diễn ra vào ngày 18/8 tại TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam. Với hơn 1.000 khách tham dự, sẽ có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI xuất hiện. Bên cạnh ông Jeff Dean, TS. Lương Minh Thắng cũng là cái tên đáng chú ý từ Google. Ông là nhà nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind, đồng sáng lập New Turing Institute. TS. Thắng cũng là lãnh đạo của AlphaGeometry, AI giải toán với khả năng giải 4 trên 6 bài toán ở Olympic Toán học Quốc tế 2024, tương đương thành tích huy chương bạc.

“Đây sẽ là hội nghị GenAI thú vị nhất từ trước đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực”, TS. Lương Minh Thắng cho biết.

GenAI Summit 2024 tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm mô hình nền tảng của GenAI, ứng dụng thực tiễn của GenAI và cơ hội cho Việt Nam. Các chuyên gia sẽ thảo luận về công nghệ thúc đẩy sự phát triển của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM), ứng dụng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chủ đề "Cơ hội cho Việt Nam" được kỳ vọng sẽ đưa ra nhiều thông tin, câu trả lời về cơ hội và thách thức của Việt Nam trên con đường trở thành một trong những đất nước dẫn đầu về AI.

AI Summit là sự kiện thường niên do New Turing Institute tổ chức bắt đầu từ năm 2018 nhằm tạo nền tảng kết nối cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước với các chuyên gia trên toàn thế giới. Năm ngoái sự kiện có sự tham gia của Ông Sam Altman (CEO của OpenAI), Giáo Sư Christopher Manning (Giám đốc Phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Stanford (SAIL). Sự kiện năm nay được đồng tổ chức bởi Công ty New Turing Institute (NTI), Rethink Healthcare Foundation (RHF) và Đại Học Fulbright và phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).