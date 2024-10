Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nhận thêm nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ định đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 25/10, tại Công an tỉnh Quảng Bình đã diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Bình, tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao quyết định cho đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng mong muốn đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Liêm tiếp tục phát huy truyền thống của Công an Quảng Bình, là trung tâm đoàn kết, cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo, lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước mắt là nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong những tháng cuối năm cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, lành mạnh; làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ. Đặc biệt là phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các phương án để bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó vào sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề).

Theo báo Quảng Bình, tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Nguyễn Hữu Hợp, nguyên Giám đốc Công an tỉnh (chuyển công tác); Nguyễn Trường Sơn, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Phạm Văn Năm, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải (nghỉ hưu theo chế độ).

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Tiến Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Hoàng Đăng Cương, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp thống nhất bầu bổ sung các các đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Tiến Nam và Hoàng Đăng Cương giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, đại diện HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình bày các tờ trình, báo cáo. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 19 nghị quyết.