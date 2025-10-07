Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng động viên lực lượng tham gia cứu hộ

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, kiểm tra, động viên các lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại một số điểm xung yếu trên địa bàn phường Thục Phán, Tân Giang.

Tại các điểm kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quang Vinh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và Nhân dân triển khai công tác cứu hộ, giúp dân di dời, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và của lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang tham gia cứu hộ. Ảnh: CACC.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền biện pháp ứng phó phù hợp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cao.

Qua kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần xung kích, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương không quản hiểm nguy, kịp thời có mặt tại những nơi khó khăn nhất, giúp Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tối cùng ngày, Đại tá Nguyễn Quang Vinh tiếp tục kiểm tra Trung tâm Thông tin chỉ huy tác chiến của Công an tỉnh, nơi trực tiếp phục vụ công tác ứng phó với bão số 11. Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Nhân dân rất cần sự có mặt và hỗ trợ của lực lượng Công an.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các kế hoạch, công điện chỉ đạo của Công an tỉnh; chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối lực lượng, phương tiện, bảo đảm cho các tổ công tác cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ứng phó hiệu quả, vượt qua bão lũ an toàn, bảo vệ tuyệt đối tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và lực lượng tham gia cứu hộ.