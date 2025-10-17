Giám đốc Công an Quảng Ninh làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW

Chiều 16/10, tại Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Ban Bí thư và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tham dự có ông Nghiêm Phú Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giao Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian kiện toàn tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chúc mừng các nhân sự được giao trọng trách mới, ghi nhận Thiếu tướng Trần Văn Phúc đã lãnh đạo lực lượng Công an Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào phát triển của địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm bày tỏ tin tưởng Thiếu tướng Trần Văn Phúc và Đại tá Vũ Thanh Tùng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời đề nghị tập thể Công an tỉnh tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Văn Phúc và Đại tá Vũ Thanh Tùng bày tỏ vinh dự, cam kết nỗ lực cao nhất, giữ vững kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.