Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng ở Bình Định bị bắt về tội lừa đảo

Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn (huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định) bị khởi tố bắt giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/7, nguồn tin của PV cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hùng Nam, giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn (huyện An Lão), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nam bị bắt vì có hành vi lợi dụng danh nghĩa đầu tư mỏ cát trên địa bàn huyện Phù Cát để lừa đảo nhiều người.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Huyện ủy An Lão cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Hùng Nam.

Được biết, sau khi ông Nam bị bắt tạm giam, công việc chỉ đạo, điều hành Ban Quản lý rừng đặc dụng được tạm thời giao cho một phó giám đốc của Ban.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, ông Nam bị bắt do chuyện làm ăn riêng tư của bản thân, không liên quan đến công việc của cơ quan. Hiện, Sở xin ý kiến của các cơ quan liên quan hướng dẫn, xử lý bước tiếp theo.