Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Biên niên sử xe đạp

Cuốn sách mở ra những đặc điểm văn hóa, khoa học và lịch sử xung quanh chiếc xe đạp - phương tiện di chuyển quen thuộc với mỗi chúng ta. Tình yêu của tác giả Robert Penn với con chiến mã của mình đã dẫn anh từ Vương quốc Anh đến California, qua Portland, Milan để tìm các bộ phận hoàn hảo cho chiếc xe đạp trong mơ của mình. Trong quá trình ấy, anh giải thích một cách xuất sắc lý do tại sao con người lại thích đạp xe tới vậy.

Xuất bản

Giải Tour de France và thập kỷ thần tốc của xe đạp

  • Chủ nhật, 19/10/2025 14:30 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Trong vòng 10 năm, xe đạp đã phát triển một cách chóng mặt. Các giải đua xe đạp hàng đầu thế giới, cũng đã được tổ chức trong khoảng thời gian này.

Bien nien su xe dap anh 1

Giải Tour de France ra đời từ cuối thế kỷ 19, tới nay nó vẫn là giải đua xe đạp hàng đầu thế giới. Ảnh minh họa: O.C.

Tại triển lãm xe đạp Stanley năm 1895 ở London, sự kiện thường niên của ngành này, 200 công ty đã trưng bày 3.000 mẫu xe. Tạp chí The Cycle báo cáo có đến 800.000 chiếc xe đạp được săn xuất tại Anh vào năm đó.

Nhiều thợ sửa khóa, thợ làm súng, hay bất cứ ai có kỹ năng luyện kim, đã bỏ nghề để chuyển sang làm việc trong các nhà máy săn xuất xe đạp. Năm 1896, năm đỉnh điểm của ngành xe đạp, 300 công ty ở Mỹ đã săn xuất ra 1,2 triệu chiếc xe đạp, khiến nó trở thành một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của nước này.

Columbia, công ty săn xuất xe đạp lớn nhất với 2000 nhân viên làm việc tại xưởng Hartford ở Connecticut, khoe rằng họ có thể săn xuất mỗi phút một chiếc xe đạp.

Vào cuối thập kỷ này, xe đạp đã trở thành phương tiện giao thông cá nhân tiện dụng cho hàng triệu người, một phương tiện của nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân trở nên linh hoạt. Giờ đây, khi họ có thể di chuyển dễ dàng, các khu chung cư đông đúc dần biến mất, các vùng ngoại ô dần được mở rộng và diện mạo của các thành phố dần thay đổi.

Ở vùng nông thôn, xe đạp đã giúp mở rộng nguồn gen: Hồ sơ khai sinh ở Anh từ thập niên 1890 cho thấy nhiều cái họ đã bắt đầu xuất hiện ở những nơi cách xa quê nhà, nơi mà chúng đã gắn bó chặt chẽ hàng nhiều thế kỷ. Ở khắp mọi nơi, xe đạp là chất xúc tác cho các chiến dịch căi thiện đường sá, mở đường cho sự ra đời của ô tô theo đúng nghĩa đen.

Lợi ích đối với sức khỏe của xe đạp cũng đáp ứng nhu cầu cải thiện bản thân, một đặc trưng của thời đại này: chính những người công nhân đạp xe đến các nhà máy và hầm lò đã thành lập các câu lạc bộ thể hình và dàn hợp xướng, thư viện và các hội văn thơ.

Mỗi cuối tuần, họ lại đạp xe cùng nhau, tạo thành các câu lạc bộ. Các giăi đua xe nghiệp dư và chuyên nghiệp cũng nở rộ. Đua xe đạp tại các đường đua hay sân vận động đã trở thành môn thể thao thu hút khán giă hàng đầu ở Mỹ.

Arthur A. Zimmerman, một trong những ngôi sao thể thao quốc tế đầu tiên trên thế giới, đã giành chiến thắng trong hơn 1000 cuộc đua ở ba lục địa với tư cách tay đua nghiệp dư, và sau đó là tay đua chuyên nghiệp, bao gồm huy chương vàng tại giải vô địch đua xe đạp thế giới đầu tiên ở Chicago năm 1893. Ở châu Âu, đua xe đường trường cũng trở nên rất phổ biến.

Các cuộc đua "cổ điển" lâu đời như Liège-Bastogne-Liège và Paris-Roubaix lần lượt được tổ chức lần đầu tiên vào các năm 1892 và 1896. Giải Tour de France được tổ chức lần đầu vào năm 1903.

Người Mỹ đặc biệt bị hấp dẫn bởi tư tưởng về tốc độ trong thập niên Gay’ 90s: Tốc độ được xem là chỉ dấu của nền văn minh. Thông qua giao thông vận tăi và thông tin liên lạc, người Mỹ bắt đầu liên hệ tốc độ với việc thống nhất đất nước rộng lớn của họ. Trên một chiếc xe đạp, họ có thể hiện thực hóa giấc mơ ấy. Đến cuối năm 1893, các cua-rơ đã vượt qua tốc độ 60 km/h.

Chiếc xe đạp đã vượt qua tốc độ của ngựa phi nước kiệu để trở thành phương tiện nhanh nhất trên đường bộ. Đổi mới công nghệ làm cho chiếc xe đạp ngày càng nhẹ hơn và nhanh hơn chỉ trong một thập kỷ.

Năm 1891, Monty Holbein lập kỷ lục thế giới với việc đi được 577 km (361 dặm) trong 24 giờ tại trường đua xe đạp Herne Hill ở London: 6 năm sau, Mathieu Cordang, vận động viên người Hà Lan thích phì phèo xì gà, đã nâng mức kỷ lục này lên thêm 400 km.

Robert Penn/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Biên niên sử xe đạp Giải Tour de France Đua xe đạp Xe đạp Nước kiệu

    Đọc tiếp

    Thoi ky hoang kim cua xe dap o My hinh anh

    Thời kỳ hoàng kim của xe đạp ở Mỹ

    14:00 14/10/2025 14:00 14/10/2025

    0

    Khi xe đạp ra đời, nó đã được đông đảo dân chúng đón nhận. Trong vòng một thập kỷ, hàng triệu chiếc xe đạp đã được sản xuất, những mẫu xe mới được cải tiến liên tục.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý