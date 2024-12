Giải sinh viên Việt Nam 2025 khởi tranh sôi động

Với sự tham gia của 67 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc, giải đấu năm nay lập kỷ lục về số lượng đội tham dự. Điều này cho thấy sức hút không ngừng tăng lên của giải đấu đối với giới trẻ.

Vòng loại được chia thành 6 bảng, diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến 18/1/2025. Các đội bóng sẽ tranh tài quyết liệt để giành 11 tấm vé vào vòng chung kết cùng với chủ nhà Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 16/3/2025. Đội vô địch và đội chủ nhà sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên quốc tế 2025.

Giải thưởng của giải đấu rất hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Đội vô địch sẽ nhận được 300 triệu đồng, đội á quân 150 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba mỗi đội 70 triệu đồng. Ngoài ra, đội đoạt giải phong cách cũng sẽ được vinh danh với phần thưởng 40 triệu đồng.

Lễ khai mạc tại TP.HCM diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, khách mời và người hâm mộ. Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, cùng ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đến dự và động viên các đội bóng.

Tại lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu fair-play và thể hiện tinh thần đoàn kết. Đội trưởng của đội đương kim vô địch, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, đại diện các cầu thủ khẳng định sẽ cống hiến những trận đấu đẹp mắt và giàu tính cạnh tranh.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng và quy mô lớn, Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2025 hứa hẹn là một sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi và khẳng định bản thân.

