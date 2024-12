Onana được khuyên rời MU

Massimo Taibi chia sẻ:"Tôi sẽ nói thẳng, Andre là một trong những thủ môn hay nhất châu Âu, nhưng tại Premier League, cậu ấy chơi dưới sức. Hãy gạt bỏ những lời chỉ trích, dành thời gian nhìn lại bản thân, làm mới tinh thần và cố gắng lần nữa. Nhưng nếu đến tháng 6 mà mọi thứ vẫn không thay đổi, hãy rời đi".

Massimo Taibi từng để lại dấu ấn đáng quên trong lịch sử "Quỷ đỏ" với pha bắt bóng hụt nổi tiếng trước cú sút xa của Matt Le Tissier năm 1999. Cựu thủ thành 54 tuổi cho rằng Onana có thể phải bắt đầu lại sự nghiệp ở một đội bóng khác để tìm lại chính mình, vì Manchester United không phù hợp với Onana.

"Khi một mối quan hệ bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi, mọi thứ không diễn ra như mong muốn và tốt nhất là mỗi bên nên đi theo con đường riêng. Điều đó không có nghĩa là thất bại", ông nói.

Theo Taibi, Onana là một thủ môn tài năng nhưng không phù hợp với phong cách chơi bóng tại Anh: "Cậu ấy chỉ phù hợp với Premier League ở khả năng chơi chân và tổ chức lối chơi từ tuyến dưới. Nhưng để thành công tại đây, thủ môn cần có phong thái áp đảo hơn, thường xuyên rời khung thành để cản phá và có kỹ thuật cứu thua khác biệt".

Taibi tin rằng Onana sẽ tỏa sáng tại các giải đấu như Serie A hoặc Ligue 1.

Kể từ khi chuyển đến từ Inter Milan vào tháng 7/2023, thủ môn người Cameroon liên tục hứng chịu chỉ trích sau hàng loạt sai lầm. Đỉnh điểm là khi anh bị Matheus Cunha ghi bàn từ quả phạt góc trong trận thua 0-2 trước Wolves hôm 27/12.

