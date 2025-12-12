Giải pháp vé CTicket mở cơ hội đưa Việt Nam thành điểm đến eSports

CTicket thiết kế nhiều loại vé linh hoạt, hỗ trợ giải đấu quản lý vé theo thời gian thực, tiệm cận mô hình multi-layer ticketing của các giải quốc tế.

Giải pháp này giúp nâng cao trải nghiệm mua vé của fan eSports tại Việt Nam, phù hợp với phong cách vốn quen tốc độ và sự chính xác của cộng đồng game thủ.

Fan Esports Việt cần mua vé kiểu game thủ

Câu chuyện của Tiến Đạt - một fan T1 đã theo đội từ thời Faker “gánh team” - là ví dụ điển hình. Đạt từng vài lần trượt vé vì nhiều lý do: mạng lag, cổng thanh toán bị lỗi, xếp queue trễ... “Cảm giác đó còn cay hơn thua game”, Đạt đùa. Nhưng khi fanmeeting T1 mở bán qua CTicket, trải nghiệm hoàn toàn khác: Vào hàng chờ nhanh, chọn vé dễ, thanh toán “một phát ăn ngay” và email trả vé gần như lập tức. “Lần đầu đi xem eSports mượt như skin mới”, cậu bạn chia sẻ.

CTicket mang đến trải nghiệm mua vé đúng nhu cầu dành cho fan eSport.

Câu chuyện của Đạt không phải cá biệt. eSports phát triển mạnh, người xem đông, nhưng mô hình bán vé cũ lại vận hành giống concert - chỉ phân loại vé theo độ gần - xa với sân khấu mà quên mất các đặc trưng của giải đấu thể thao: Nhiều trận, nhiều vòng và fan từng đội cần có khu vực riêng cụ thể. Nhận ra khoảng trống này, CTicket quyết định xây dựng một hệ thống bán vé riêng dành cho thể thao, đặc biệt là eSports, nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của đơn vị tổ chức giải và fan.

Điểm khác biệt của mô hình vé giải đấu eSport của CTicket

Điểm thay đổi rõ nhất là cấu trúc vé nhiều lớp. Thay vì một hình thức vé duy nhất cho cả giải, người hâm mộ có thể chọn match ticket cho trận họ quan tâm, daily pass cho ngày nhiều trận hấp dẫn, round pass cho từng vòng, hoặc tournament pass nếu muốn theo trọn giải. Lần đầu tiên, một nền tảng vé trong nước giúp game thủ “chọn đúng thứ họ muốn xem”, thay vì phải thao tác nhiều lần để mua từng trận rời rạc theo nhu cầu.

Không khí cổ vũ cũng được CTicket “buff” mạnh với Team Zone và Fan Zone. Ai từng cổ vũ eSports sẽ hiểu cảm giác “lạc zone” khiến “tụt mood” như thế nào. Việc phân khu theo đội giúp không khí cổ vũ sôi động, rực lửa hơn. Với ban tổ chức, điều này giúp phân luồng khán giả từ đầu nguồn, tăng trải nghiệm khách hàng, kiểm soát an ninh và vận hành dễ dàng hơn.

Giao diện eSports của CTicket hiển thị lịch thi đấu, phân khu chỗ ngồi và các gói vé linh hoạt trên cùng một màn hình.

Ở phần nền tảng, hệ thống quản lý ghế tập trung giúp loại bỏ hoàn toàn lỗi trùng ghế. CTicket giải quyết triệt để bằng nguồn ghế thống nhất, cập nhật theo thời gian thực để tránh hoàn toàn tình trạng double-booking.

Tính năng eSports của CTicket cũng được xây theo thói quen sử dụng của Gen Z - nhóm chiếm phần lớn cộng đồng fan. Giao diện đặt vé tối giản, thanh toán qua ví điện tử và QR nhanh, giúp giảm lỗi “rớt vé” trong giờ cao điểm. Toàn bộ quy trình được tối ưu để fan thao tác ít nhất nhưng vẫn có đầy đủ lựa chọn họ cần.

Trong ngày sự kiện, hệ thống check-in QR và điều phối luồng người theo thời gian thực giúp check in nhanh, giảm tải tình trạng ùn tắc tại cổng. Với giải đấu kéo dài nhiều ngày, CTicket còn gửi vé theo từng trận và tự động nhắc lịch thi đấu, đảm bảo fan không bỏ lỡ trận quan trọng.

Thế mạnh công nghệ của Cticket đáp ứng được lưu lượng lớn người dùng vào cùng một thời điểm. Với kinh nghiệm phục vụ các show diễn có lượng khán giả lên tới 40.000 người, hệ thống CTicket sẵn sàng “auto-scale” cổng bán vé nhanh chóng. Điều này được minh chứng rõ nét với chiến dịch fan meeting T1 “The Promise Fulfilled” mới đây.

Hơn 300.000 người cùng lúc tham gia phòng chờ CTicket.vn vào thời điểm mở bán. Tất cả được nhanh chóng xếp queue số thứ tự. Mỗi lượt chọn vé và thanh toán trung bình chỉ trong 1 phút. Sau 3 giờ đầu, nhiều hạng vé đã sold-out. Áp lực đủ khiến mọi server “run rẩy”, nhưng CTicket vẫn giữ ổn định.

Phản hồi từ game thủ qua trải nghiệm mua vé fan meeting T1 qua tính năng eSports mới từ Cticket.

Không ít fan T1 thừa nhận trải nghiệm vượt xa kỳ vọng, nhất là với một sự kiện có sức hút lớn như T1. Sự kiện fanmeeting T1 cho thấy hai điều: Công nghệ CTicket đủ mạnh để vận hành các sự kiện eSports quy mô lớn, và fan Việt hoàn toàn sẵn sàng bước vào một trải nghiệm vé mới - linh hoạt, dễ dùng và đúng với cách họ thưởng thức eSports.

CTicket và dấu mốc mới của eSports Việt Nam

Việc CTicket tiên phong phát triển hệ thống ticketing chuẩn quốc tế cho giải đấu eSports phần nào cho thấy thị trường thể thao điện tử nay đã đủ lớn để các đối tác đầu tư công nghệ phục vụ riêng. Khi công nghệ được thiết kế đúng với nhu cầu của fan và nhà tổ chức, trải nghiệm xem giải trở nên giàu cảm xúc hơn, chất lượng vận hành giải được nâng cao.

Mặt khác, với tính năng mới này, CTicket không chỉ phục vụ các giải đấu eSports mà còn sẵn sàng cho các sân chơi thể thao chuyên nghiệp như bóng đá, bóng rổ, pickleball cùng nhiều môn thể thao khác đang nở rộ các giải đấu.

"Cánh cổng" vé sự kiện thể thao đã rộng mở với giải pháp phân phối vé đáng tin cậy, có khả năng mở rộng và am hiểu thị trường bản địa. Đây là bước tiến tất yếu hướng đến một thị trường chuyên nghiệp, giúp Việt Nam thêm điểm cộng trên hành trình hành trình trở thành điểm đến sự kiện mới của Đông Nam Á.