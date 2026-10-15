Giải pháp phòng ngừa rủi ro khi thanh toán qua thẻ

Thanh toán qua thẻ ngày càng phổ biến nhờ sự nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại sử dụng vì nguy cơ mất an toàn tài chính và gian lận thẻ.

Nhằm mang đến sự an tâm cho chủ thẻ, Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa ra mắt giải pháp “Bảo hiểm thẻ toàn diện” với mức phí từ 25.000 đồng/tháng, cho quyền lợi bảo vệ đến 200 triệu đồng.

Lo ngại về gian lận và lừa đảo thanh toán trực tuyến

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn tinh vi liên quan đến việc thanh toán qua thẻ tín dụng. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dùng, kẻ gian có thể thực hiện hành vi bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý, sau đó gắn chip vào phôi thẻ khác và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này là sau khi bóc tách, đánh tráo, thẻ vẫn có thể được trả lại, khiến người dùng đối diện nguy cơ mất tiền trong khi thẻ vẫn ở trong ví.

Nhiều người dùng lo ngại về tính an toàn khi sử dụng các hình thức thanh toán qua thẻ. Ảnh: Shutterstock.

Hình thức lừa đảo khác cũng vừa được cảnh báo có tên gọi “chuyển tiếp token” (ghost tapping), nhằm vào những người hay sử dụng chức năng chạm để thanh toán (tap-to-pay). Sau khi chiếm được thông tin thẻ, kẻ gian sẽ tạo mã thanh toán điện tử (token) đại diện cho thẻ của nạn nhân và liên kết thông tin thẻ vừa chiếm được với thiết bị di động do chúng sở hữu. Sau khi liên kết thông tin thành công, thiết bị này sẽ trở thành thiết bị gốc chứa thông tin thẻ và kẻ gian có thể sử dụng để chiếm đoạt tài sản, khiến nạn nhân bị mất tiền chỉ trong vài giây mà không hề hay biết.

Theo khảo sát người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ tại 6 thị trường Đông Nam Á do Visa công bố tháng 1/2026, 52% người tiêu dùng Việt Nam lo ngại về gian lận, lừa đảo và thanh toán không đúng đối tượng. Điều này cho thấy an toàn của tài khoản vẫn là nỗi lo ngại của nhiều người tiêu dùng khi tham gia môi trường thanh toán số.

Giải pháp phòng tránh rủi ro và chủ động bảo vệ tài chính

Trước thực trạng này, để phòng tránh hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản trong giao dịch trực tuyến, các tổ chức tín dụng triển khai nhiều biện pháp giúp khách hàng tăng cường an toàn giao dịch như xác thực thanh toán, thông báo biến động số dư hay quản lý thẻ trên ứng dụng ngân hàng số.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán cũng được yêu cầu nhằm phòng tránh và phát hiện kịp thời hành vi bất hợp pháp.

Về phía người dùng, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không cung cấp mã OTP và thông tin bảo mật, hạn chế lưu thông tin thẻ trên website lạ, kiểm tra giao dịch thường xuyên, đồng thời khóa thẻ ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã thực hiện biện pháp phòng ngừa, nguy cơ phát sinh sự cố vẫn có thể xảy ra. Mới đây, Bảo hiểm VietinBank (VBI) hợp tác VietinBank phát triển giải pháp “Bảo hiểm thẻ toàn diện”. Đây được xem là giải pháp tài chính, lớp phòng vệ cuối cùng giúp người dùng hạn chế mức tổn thất phải gánh chịu khi có rủi ro xảy ra.

Theo đại diện VBI, “Bảo hiểm thẻ toàn diện” được phát triển trong bối cảnh người dùng còn nhiều lo ngại khi sử dụng các hình thức thanh toán qua thẻ. Sản phẩm được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu hành vi của khách hàng, rủi ro thường gặp phải để đưa ra quyền lợi, giá trị bảo vệ thiết thực và đáp ứng tốt nhất nhu cầu người dùng.

“Bảo hiểm thẻ toàn diện” bảo vệ tối ưu với quyền lợi gấp 8.000 lần chi phí.

Với mức phí từ 25.000 đồng/tháng, “Bảo hiểm thẻ toàn diện” VBI không chỉ bảo vệ chủ thẻ trước các sự cố mất cắp, thất lạc thẻ dẫn đến giao dịch trái phép, mà còn bồi thường những các rủi ro gian lận trực tuyến, lừa đảo tài khoản như bị chiếm đoạt thông tin thẻ để giao dịch trái phép. Bên cạnh đó, sản phẩm còn cung cấp thêm quyền lợi bảo vệ mở rộng đối với rủi ro tai nạn cá nhân (chi phí điều trị, trợ cấp nằm viện cho chủ thẻ...). Tổng hạn mức bảo vệ đến 200 triệu đồng/năm, tương đương gấp 8.000 lần mức phí bảo hiểm. Trong đó, quyền lợi bảo hiểm đối với rủi ro gian lận thẻ trực tuyến và sự cố mất thẻ vật lý tối đa 100 triệu đồng/năm; quyền lợi bảo vệ rủi ro tai nạn cá nhân tối đa 100 triệu đồng/năm.

Trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hàng triệu lượt thanh toán, giao dịch trực tuyến mỗi ngày, sự góp mặt của các giải pháp như “Bảo hiểm thẻ toàn diện” không chỉ góp phần nâng cao cảnh giác của người dùng về giao dịch an toàn, mà còn là lá chắn tài chính hữu hiệu. Qua đó, sản phẩm giúp khách hàng thêm an tâm để tận hưởng tiện ích của công nghệ tài chính.

Thông tin chi tiết về sản phẩm được giới thiệu trên ứng dụng VietinBank iPay. Ngoài ra, để hỗ trợ giải đáp thắc mắc và yêu cầu khác, VBI cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận yêu cầu bồi thường 24/7 qua tổng đài 19001566.