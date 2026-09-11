Giao diện 6.0 tối ưu trải nghiệm, tiện ích trên VietinBank iPay Mobile

Các ứng dụng tài chính ngày càng được thiết kế thông minh hơn, có khả năng “hiểu” nhu cầu và thói quen sử dụng, mang đến trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số cá nhân hóa.

Không dừng lại ở việc cung cấp nhiều tính năng hơn, các nền tảng số hiện nay còn hướng tới việc giúp mỗi khách hàng sở hữu một không gian sử dụng phù hợp nhu cầu riêng, tối ưu thao tác và nâng cao sự thuận tiện trong từng giao dịch.

Đón đầu xu hướng đó, ứng dụng VietinBank iPay Mobile ra mắt phiên bản 6.0 với nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và trải nghiệm người dùng. Phiên bản 6.0 được xây dựng theo hướng hiện đại, trực quan, đồng thời tăng khả năng cá nhân hóa, giúp khách hàng chủ động thiết lập ứng dụng theo thói quen sử dụng riêng.

“Tận hưởng nhịp sống số” với VietinBank iPay Mobile

Đồng hành chiến dịch ra mắt phiên bản 6.0, VietinBank giới thiệu TVC Tận hưởng nhịp sống số để người dùng dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ hơn những thay đổi và tiện ích của ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 hiện đại hơn, trực quan hơn với hơn 500 tính năng, tiện ích số tích hợp trong cùng một ứng dụng. Ảnh chụp từ TVC.

Không lựa chọn cách giới thiệu từng tính năng theo lối truyền thống, TVC truyền tải nhịp sống hiện đại thông qua chuỗi chuyển động liên tục, gần gũi với các hoạt động thường nhật của mỗi người. Từ chuyển tiền, thanh toán, quản lý tài chính, đặt vé, mua sắm đến giải trí, mọi trải nghiệm đều được kết nối liền mạch, cho thấy ứng dụng hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống.

Điểm nhấn nổi bật của TVC nằm ở việc đưa trải nghiệm người dùng vào ngôn ngữ hình ảnh một cách trực quan, chân thực và hiện đại. Logo ứng dụng VietinBank iPay Mobile được lồng ghép tinh tế tạo nên dấu ấn nhận diện xuyên suốt, dứt khoát, mang tinh thần lifestyle, góp phần đem đến góc nhìn trẻ trung hơn về thương hiệu ngân hàng.

TVC mang màu sắc hiện đại, với logo ứng dụng VietinBank iPay được lồng ghép tinh tế xuyên suốt. Ảnh chụp từ TVC.

VietinBank iPay Mobile được khắc họa như một “trợ lý số” vận hành phía sau, giúp khách hàng chủ động tận hưởng nhịp sống số mượt mà, không bị gián đoạn. Đó cũng chính là tinh thần phiên bản 6.0 hướng đến cùng thông điệp gửi tới mỗi khách hàng: Công nghệ không đứng ở vị trí trung tâm, mà trở thành nền tảng để người dùng tự do kiến tạo cuộc sống theo cách của riêng mình.

Trải nghiệm cá nhân hóa với hơn 500 tiện ích

Điểm nâng cấp nổi bật nhất của VietinBank iPay Mobile trong lần ra mắt này là khả năng cá nhân hóa giao diện. Thay vì sử dụng một bố cục cố định như trước, người dùng có thể chủ động lựa chọn và sắp xếp các tiện ích theo nhu cầu sử dụng. Những tính năng thường xuyên sử dụng như chuyển tiền, quét mã QR, thanh toán hóa đơn, quản lý tài chính, nạp tiền điện thoại hay mua vé xem phim đều có thể được ưu tiên hiển thị trên màn hình chính, giúp mọi thao tác trở nên trực quan và thuận tiện hơn.

Đằng sau trải nghiệm đó là nền tảng AI được tích hợp xuyên suốt, có khả năng thấu hiểu hành vi khách hàng qua từng điểm chạm để đưa ra các gợi ý thông minh về sản phẩm và dịch vụ phù hợp. AI cũng được ứng dụng trong tính năng “Dán để chuyển tiền” (Paste to Pay), hỗ trợ nhận diện thông tin chuyển tiền từ nội dung sao chép, giúp rút ngắn thao tác và tăng tính thuận tiện trong giao dịch.

VietinBank iPay Mobile nổi bật với những tính năng được tích hợp AI mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Ảnh chụp từ TVC.

Phiên bản mới được tích hợp hơn 500 tiện ích, bao phủ hầu hết nhu cầu dịch vụ tài chính thiết yếu của người dùng trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh các dịch vụ tài chính như chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm hay quản lý tài khoản, khách hàng còn có thể thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, học phí, viện phí, mua sắm trực tuyến, đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, vé xem phim, gọi VNPAY taxi, thanh toán bằng VNPAY QR, nạp tiền điện thoại, mua gói dữ liệu di động cùng nhiều tiện ích khác.

Nhằm khuyến khích khách hàng khám phá giao diện mới cũng như trải nghiệm nhiều tiện ích trong hệ sinh thái, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại “Bắt nhịp iPay - Quà tới đây” từ nay đến hết 11/10.

Theo đó, khách hàng hiện hữu và khách hàng mới đều có cơ hội nhận nhiều ưu đãi khi sử dụng đa dạng dịch vụ trên ứng dụng. Bên cạnh các mã ưu đãi dành cho người trải nghiệm hệ sinh thái, chương trình còn có nhiều giải thưởng giá trị dành cho khách hàng có doanh số giao dịch nổi bật, trong đó giải thưởng cao nhất là chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người. Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết.

VietinBank iPay Mobile đang khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng số, từng bước trở thành nền tảng số toàn diện phục vụ mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại.