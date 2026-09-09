VietinBank ra mắt bộ sưu tập thẻ Visa Debit Life Journey

VietinBank giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Life Journey gồm 3 phiên bản Historia, Moderna và Futura đầy cá tính.

Cá tính không chỉ thể hiện qua diện mạo hay sở thích, mà còn được phản ánh bởi cách mỗi người lựa chọn giá trị quan trọng trong cuộc sống: Đầu tư cho tri thức và sức khỏe, tận hưởng nhịp sống hiện đại hay không ngừng khám phá trải nghiệm mới.

Từ đó, 3 phiên bản thẻ VietinBank Visa Debit Life Journey trở thành 3 cách thể hiện cá tính riêng của người sở hữu.

Ba phiên bản với chính sách hoàn tiền hấp dẫn

VietinBank Visa Debit Historia dành cho khách hàng trân trọng nền tảng và hướng đến giá trị lâu dài. Thẻ mang đến ưu đãi dành cho các khoản chi tiêu trong lĩnh vực giáo dục, học tập, y tế và chăm sóc sức khỏe.

VietinBank Visa Debit Moderna đồng hành phong cách sống hiện đại, năng động. Các lĩnh vực ưu đãi của thẻ tập trung vào nhu cầu gắn liền nhịp sống thường ngày như giao thông công cộng, ẩm thực và du lịch.

VietinBank Visa Debit Futura hướng đến cá tính trẻ trung, yêu công nghệ, giải trí và trải nghiệm mới. Chủ thẻ được hưởng ưu đãi khi chi tiêu tại rạp chiếu phim, khu vui chơi, lĩnh vực thể thao, sản phẩm nội dung số và dịch vụ truyền hình.

VietinBank giới thiệu bộ sưu tập Visa Debit Life Journey gồm 3 phiên bản Historia, Moderna và Futura.

Thông qua việc xây dựng 3 phiên bản với nhóm ưu đãi khác nhau, VietinBank Visa Debit Life Journey cho phép khách hàng lựa chọn chiếc thẻ phù hợp nhu cầu và phong cách chi tiêu của bản thân.

Chủ thẻ VietinBank Visa Debit Life Journey có tổng doanh số chi tiêu tích lũy từ 2 triệu đồng/thẻ/tháng được hoàn 2% giá trị giao dịch tại các lĩnh vực ưu đãi tương ứng từng phiên bản thẻ. Giá trị hoàn tiền tối đa là 150.000 đồng/loại thẻ/tháng. Các giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền được căn cứ theo mã loại hình đơn vị chấp nhận thẻ và quy định tại thể lệ chương trình.

Nhân dịp ra mắt, trong thời gian từ 21/8/2026 đến 31/12/2026 hoặc khi hết ngân sách, khách hàng mở mới thẻ vật lý VietinBank Visa Debit Historia, VietinBank Visa Debit Moderna hoặc VietinBank Visa Debit Futura được hoàn 100.000 đồng khi kích hoạt và chi tiêu tích lũy từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Ưu đãi này được áp dụng song song với tính năng hoàn tiền theo lĩnh vực, giúp khách hàng vừa nhận thêm giá trị ngay trong giai đoạn đầu sử dụng, vừa duy trì quyền lợi hoàn tiền lâu dài theo phong cách chi tiêu đã lựa chọn.

Trải nghiệm thanh toán thuận tiện và hiện đại

Cả ba sản phẩm đều là thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng Platinum, được phát hành dưới hình thức vật lý và phi vật lý. Bộ sưu tập đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán hàng hóa, dịch vụ, mua sắm trực tuyến và rút tiền tại đơn vị chấp nhận Visa trên toàn thế giới. Chủ thẻ có thể trải nghiệm phương thức thanh toán hiện đại như Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Click to Pay và công nghệ thanh toán phi tiếp xúc.

Thông qua ứng dụng VietinBank iPay, khách hàng có thể chủ động kích hoạt, khóa thẻ, đổi mã PIN, thiết lập hạn mức, phạm vi sử dụng và đăng ký thanh toán trực tuyến. Giao dịch trực tuyến được tăng cường bảo mật với công nghệ 3D Secure.

Bên cạnh chính sách hoàn tiền riêng của từng phiên bản, chủ thẻ có cơ hội tận hưởng chương trình ưu đãi về mua sắm, ẩm thực, du lịch, giải trí của VietinBank và Visa dành cho hạng thẻ Platinum theo từng thời kỳ.

Thông qua 3 lựa chọn Historia, Moderna và Futura, Visa Debit Life Journey không chỉ là phương tiện thanh toán, mà trở thành một phần trong cách thể hiện cá tính cũng như lựa chọn giá trị có ý nghĩa với mỗi khách hàng.