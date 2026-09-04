Đón mùa khai trường cùng chiến dịch Pack2School của VietinBank

Không chỉ là tấm vé bước vào mùa khai trường, năm học mới còn là khởi đầu cho hành trình tự chủ và khẳng định phong cách riêng của giới trẻ.

Đóng vai trò trợ lý tài chính, chiến dịch Pack2School từ VietinBank hứa hẹn khuấy đảo mùa “Back to School” với chuỗi ưu đãi 0 đồng, đặc quyền hoàn tiền và gói tiếp sức tài chính linh hoạt.

Định hình phong cách với tài khoản số 0 đồng

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm ngân hàng số cho học sinh - sinh viên, VietinBank cung cấp miễn phí gói tài khoản Smart (miễn phí chuyển tiền, duy trì iPay và thông báo OTT). Đáng chú ý, các bạn trẻ có thể tự do biến số tài khoản thành tên riêng độc lạ nhờ tính năng đặt tài khoản theo biệt danh/thương hiệu cá nhân miễn phí, cùng cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người dùng kích hoạt iPay lần đầu sẽ nhận voucher giảm 50% (tối đa 100.000 đồng) cho dịch vụ giải trí, di chuyển như VNPAY Taxi, vé máy bay, tàu, xe, xem phim.

VietinBank đồng hành cùng học sinh, sinh viên mùa khai trường với chiến dịch Pack2School.

Đặc biệt, trong thời gian 17/8-11/10, người dùng VietinBank iPay khi tham gia chương trình “Bắt nhịp iPay - Quà tới đây”có cơ hội trúng robot hút bụi lau nhà Roborock, máy lọc không khí Philips, chuyến du lịch Nhật Bản cho 2 người trị giá lên đến 80 triệu đồng.

Nhận đặc quyền hoàn tiền và gói vay tiếp sức

Song hành cùng tài khoản thanh toán là bộ đôi thẻ Eliv3 và Visa Debit Futura thiết kế riêng cho lối sống năng động. Theo đó, thẻ Eliv3 (Ghi nợ và tín dụng) miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu. Với thẻ tín dụng, sinh viên và người trẻ có thể giảm gánh nặng chi phí lớn nhờ ưu đãi trả góp 0%, giảm đến 40% phí chuyển đổi khi thanh toán học phí, mua xe điện hay máy tính.

Trong khi đó, thẻ phi vật lý Visa Debit Futura "chiều lòng" Gen Z với cơ chế hoàn tiền 2% (tối đa 150.000 đồng/tháng) cho mọi giao dịch chi tiêu như xem phim, dịch vụ số, thể thao và giải trí trực tuyến.

VietinBank hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu vốn, hạn mức lên tới 50 triệu đồng cùng thời gian trả linh hoạt kéo dài 72 tháng, đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết bị học tập, phương tiện đi lại hay đóng học phí.

Thông qua chương trình "Chạm nhịp khởi đầu - Vững bước tương lai", VietinBank kỳ vọng trở thành điểm tựa tài chính vững chắc, cung cấp công cụ thanh toán thông minh để thế hệ trẻ tự tin làm chủ cuộc sống.