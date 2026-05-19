Giải pháp bổ sung canxi cho người kém dung nạp lactoza

Sữa và chế phẩm sữa là nguồn bổ sung canxi có giá trị sinh học cao và tiện ích. Tuy nhiên, không ít người kém dung nạp lactose, dẫn đến khó chịu đường tiêu hóa khi dùng.

Lựa chọn sản phẩm sữa phù hợp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu canxi cho cơ thể, cũng như hạn chế vấn đề đường tiêu hóa cho người kém dung nạp lactose.

Cơ thể có thể “đói” canxi chỉ vì ngại uống sữa

Sau khi uống sữa, nhiều người Việt gặp tình trạng sôi bụng hay đầy hơi, cho rằng mình không hợp và dần loại bỏ sữa khỏi chế độ ăn. Thực tế, nguyên nhân có thể đến từ việc cơ thể khó dung nạp lactose (loại đường tự nhiên trong sữa) khiến hệ tiêu hóa nhạy cảm và bụng “lên tiếng”.

Khi cơ thể thiếu hụt enzyme lactase ở ruột non - loại enzyme giúp phân giải lactose thành các đường đơn dễ hấp thu, đường lactose trong sữa không được chuyển hóa hết mà di chuyển thẳng xuống ruột già. Tại đây, lactose được vi khuẩn đường ruột lên men, tạo khí sôi bụng, đầy hơi. Đồng thời, chúng còn kéo nước vào lòng ruột, dẫn đến hiện tượng tiêu chảy hoặc khó tiêu. Hiện tượng này có thể do yếu tố bẩm sinh, hoặc do lượng enzyme lactase giảm dần khi bước vào tuổi trưởng thành.

Để đảm bảo cơ thể bổ sung đủ lượng canxi, những người không dung nạp được lactose có thể lựa chọn loại sữa dinh dưỡng phù hợp với hệ tiêu hóa.

Thực tế, tình trạng nhạy cảm với sữa diễn ra khá phổ biến. Theo tạp chí UEG Journal, khoảng hơn 90% người trưởng thành tại một số quốc gia châu Á sở hữu hệ tiêu hóa “kén” đường sữa. Chính đặc điểm sinh lý này vô tình tạo rào cản tâm lý, khiến một bộ phận người tiêu dùng hạn chế uống sữa để tránh “bất tiện” cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, việc loại bỏ sữa trong chế độ dinh dưỡng cũng đồng nghĩa với việc đóng lại một “cánh cửa” bổ sung canxi tiện lợi và hiệu quả.

Trong bối cảnh khẩu phần ăn của người Việt chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu canxi theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tìm kiếm lựa chọn sữa phù hợp hơn với hệ tiêu hóa trở thành hướng tiếp cận thiết thực, giúp người tiêu dùng duy trì thói quen bổ sung canxi đều đặn.

Vinamilk Flex - dinh dưỡng giàu canxi dành cho hệ tiêu hóa nhạy cảm

Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thụ dưỡng chất khác nhau, đặc biệt với người nhạy cảm hoặc khó dung nạp lactose. Thay vì đắn đo mỗi khi uống sữa, lựa chọn sản phẩm phù hợp với cơ thể có thể giúp duy trì thói quen bổ sung canxi mỗi ngày dễ dàng hơn.

Từ nhu cầu thực tế đó, dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng Vinamilk Flex được phát triển để giúp người kém dung nạp lactoza duy trì thói quen uống sữa, đồng thời bổ sung nguồn canxi cần thiết cho cơ thể. Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là có thể loại bỏ lactose trong sữa. Nhờ vậy, người dùng nhạy cảm với lactoza có thể yên tâm hơn khi uống, hạn chế cảm giác sôi bụng, đầy hơi trong khi vẫn bổ sung canxi duy trì xương chắc khỏe cùng dưỡng chất quan trọng như đạm, béo, vitamin, khoáng chất khác từ sữa.

Bên cạnh đó, sản phẩm có công thức dinh dưỡng kết hợp canxi và vitamin D3. Hàm lượng canxi trong sản phẩm tăng 70% so với sữa dinh dưỡng không đường Vinamilk. Trong đó, 1 lít Vinamilk Flex có thể cung cấp lượng canxi tương đương khoảng 2,15 kg tôm biển (tính trên phần ăn được của tôm biển theo Bảng thành phần Thực phẩm Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, 2017). Vitamin D3 trong sản phẩm sẽ hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, qua đó góp phần duy trì xương chắc khỏe.

Không chỉ hiệu quả về giá trị dinh dưỡng và thân thiện với hệ tiêu hóa nhạy cảm, Vinamilk Flex còn ghi điểm khi vượt qua hơn 400 tiêu chí kiểm định khắt khe về điều kiện sản xuất (bao gồm kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu…) và chất lượng sản phẩm (bao gồm không dư lượng kim loại nặng, không dư lượng siêu vi nhựa…) để đạt Chứng nhận uy tín về an toàn và tinh khiết của Clean Label Project - tổ chức kiểm nghiệm độc lập từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Vinamilk Flex cũng đạt giải Superior Taste Award 2025 (Vị ngon thượng hạng) của tổ chức International Taste Institute. Đây là giải thưởng về hương vị được ví như “ngôi sao Michelin” của ngành thực phẩm, với hội đồng đánh giá gồm hơn 200 chuyên gia hương vị chuyên nghiệp và độc lập từ hiệp hội ẩm thực uy tín. Những thành tựu cho thấy dòng sữa giàu dưỡng chất vẫn có thể giữ được vị ngon dễ uống, ít béo và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Công thức sữa Vinamilk Flex ứng dụng công nghệ loại bỏ lactoza phù hợp cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Sự ra đời của sản phẩm sữa dinh dưỡng giàu canxi và không chứa lactoza như Vinamilk Flex mang lại giải pháp bổ sung canxi cho trẻ em và người lớn có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nhờ việc sử dụng sữa dinh dưỡng Vinamilk Flex với khẩu phần phù hợp, kết hợp cùng chế độ ăn uống cân đối, “hội bụng nhạy cảm” có thể bổ sung canxi hàng ngày thuận tiện hơn để tăng cường sức khỏe xương khớp.