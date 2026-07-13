Giải Đông Nam Á có đối tác hàng không mới trước thềm mùa giải 2026

ASEAN United FC đón thêm đối tác chiến lược, đồng hành cùng các giải đấu cấp đội tuyển và CLB trong khu vực.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố Vietjet trở thành đối tác hàng không chính thức của hệ thống giải đấu thuộc ASEAN United FC, bao gồm ASEAN Hyundai Cup 2026, ASEAN Club Championship Shopee Cup, ASEAN Women's MSIG Cup và Giải U23 Đông Nam Á.

Thỏa thuận được hoàn tất thông qua SPORTFIVE - đối tác thương mại độc quyền của AFF - và sẽ đồng hành cùng các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia, CLB và U23 trong khu vực.

Trong đó, ASEAN Hyundai Cup 2026 tiếp tục là tâm điểm khi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, hứa hẹn nối tiếp sức hút từ các kỳ AFF Cup trước. Bên cạnh đó, ASEAN Club Championship Shopee Cup được kỳ vọng nâng cao chất lượng cạnh tranh ở cấp CLB, còn giải nữ Đông Nam Á và U23 Đông Nam Á tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá khu vực.

Chủ tịch AFF, Thiếu tướng Khiev Sameth, cho biết việc có thêm đối tác mới sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các liên đoàn thành viên, CLB và người hâm mộ, đồng thời tạo thêm động lực để các giải đấu thuộc ASEAN United FC tiếp tục phát triển về quy mô cũng như sức ảnh hưởng.

Đại diện SPORTFIVE châu Á đánh giá sự hợp tác này sẽ hỗ trợ quá trình quảng bá các giải đấu, đồng thời góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các quốc gia trong khu vực thông qua bóng đá.

Theo kế hoạch, ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên trong hệ thống ASEAN United FC được triển khai dưới khuôn khổ hợp tác mới, trước khi các giải cấp CLB, bóng đá nữ và U23 lần lượt diễn ra trong năm.