Giải cứu tài xế xe buýt mắc kẹt trong cabin sau tai nạn giao thông

  • Chủ nhật, 21/12/2025 09:33 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sáng sớm 21/12, lực lượng cảnh sát giải cứu tài xế xe buýt mắc kẹt trong cabin sau tai nạn giao thông trên đường Phan Trọng Tuệ (Đại Thanh, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày tại đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe buýt mang BKS 29E-559.XX xảy ra va chạm giao thông với xe bồn mang BKS 29E-424.XX.

Giai cuu, tai xe xe buyt anh 1Giai cuu, tai xe xe buyt anh 2

Hiện trường vụ việc.

Sau cú va chạm, tài xế xe buýt bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 và số 5, Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Không lâu sau đó, tài xế được cảnh sát đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lực lượng CSGT, Công an xã Đại Thanh cũng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

