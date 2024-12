Giải cứu người mắc kẹt trong vụ cháy khiến 11 người chết cách nào?

Người dân cho hay lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu người mắc kẹt trong vụ cháy kinh hoàng tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội) từ ban công bằng xe thang.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê khiến 11 người thiệt mạng, 7 người được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: PV/Vietnam+.

Liên quan tới vụ cháy kinh hoàng tại quán càphê trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người tử vong, chị Nguyễn Thị Hồng sống tại số nhà 226A Phạm Văn Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.

Theo lời chị, vào thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình chuẩn bị đi ngủ thì thấy mùi khét từ và tiếng nổ phát ra từ nhà hàng xóm, ngay sau đó ngọn lửa bùng lên rất nhanh và dữ dội.

Lúc đó, chị Hồng chạy ra để đưa ôtô nhà mình sang khu vực tránh xa đám cháy.

Tới khoảng 23 giờ 15 phút, khi lực lượng chức năng đến chữa cháy và ứng cứu các nạn nhân, một số nạn nhân được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn và giải cứu từ khu vực ban công bằng xe thang.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn, hỗ trợ 7 người thoát khỏi vụ cháy quán càphê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).

Cụ thể, hồi 23h03 ngày 18/12, Tổng đài 114 tiếp nhận tin báo cháy quán càphê trên đường Phạm Văn Đồng, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp với chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu), 11 người đã tử vong.

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nghi phạm gây ra vụ cháy khiến 11 người tử vong vào đêm 18/12 đã ra công an phường để đầu thú.