Giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Khoảng 3h ngày 21/12, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng trệt căn nhà giữa khu phố đông đúc ở phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, 4 người của một gia đình mắc kẹt bên trong.

Khoảng 3h ngày 21/12, tại đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ cháy trong căn nhà giữa khu phố đông đúc, 4 người của 1 gia đình mắc kẹt bên trong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời tiếp cận, giải cứu các nạn nhân an toàn và khống chế đám cháy.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (tỉnh Lâm Đồng): khoảng 3 giờ cùng ngày, nhận được tin báo, đơn vị đã cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn xử lý hiện trường vụ cháy rạng sáng 21/12 giữa phố Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát.

Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng trệt căn nhà, khói đen bao trùm khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Lúc này, ông Huỳnh Tấn Công (56 tuổi) là chủ ngôi nhà trên đã thoát ra ngoài; cho biết trên tầng 2 vẫn còn 4 người bị mắc kẹt, gồm 1 cụ bà 77 tuổi, 2 người trung niên và 1 thiếu niên.

Do lối thoát bị lửa và khói chặn kín, các nạn nhân không thể tự thoát ra ngoài.

Sau khi xác định tình huống nguy cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai xe thang chuyên dụng, tiếp cận tầng 2 từ bên ngoài, phá cửa để giải cứu nạn nhân.

Chỉ sau khoảng 15 phút, toàn bộ 4 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.

Cùng với nhóm giải cứu nạn, các nhóm khác của đơn vị tiến hành phun nước, khống chế, ngăn không cho lửa lan sang khu dân cư đông đúc xung quanh.

Vụ cháy nhanh chóng được dập tắt, tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu rụi 2 xe máy ở tầng trệt, một phần trần nhà và vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng cháy trong thời điểm mùa khô bắt đầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.