Giải cứu 11 cá thể tê tê cực kỳ quý hiếm

Trước đó, tại tổ dân phố Mễ Nội thuộc phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý đã phát hiện một xe ôtô tải chở hàng vận chuyển nhiều hàng hóa, trong đó có 4 thùng xốp, được quấn kín bởi băng dính.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 13 cá thể tê tê trong các hộp, mỗi cá thể bị buộc chặt trong một túi lưới. Đặc biệt, trong số cá thể được phát hiện, có một cá thể là Tê tê vàng, loài tê tê cực kỳ nguy cấp và quý hiếm, với số lượng tồn tại trong tự nhiên hiện nay còn rất ít. Tổ công tác Công an thành phố Phủ Lý đã lập biên bản và tiến hành điều tra làm rõ.

Ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương di chuyển ngay đến địa điểm tiếp nhận động vật. Tuy nhiên, trong số 13 cá thể được phát hiện, chỉ có 11 cá thể tê tê còn sống. Hai cá thể còn lại đã không qua khỏi, gồm một cá thể tê tê Java và một cá thể tê tê vàng.

Hầu hết cá thể động vật được tiếp nhận trong tình trạng căng thẳng, mất nước, gầy ốm, tiêu chảy và đặc biệt có hai cá thể bị thương nặng do những chiếc bẫy.

Hiện tại, toàn bộ động vật còn sống đã được đưa về Chương trình bảo tồn Thú ăn thịt và tê tê tại VQG Cúc Phương để đội ngũ cán bộ tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Tê tê được biết đến là loài thú có vú duy nhất trên thế giới có cơ thể được bao phủ lớp vảy cứng, đồng thời là loài thú có vú bị săn bắt và buôn bán trái phép nhiều nhất trên thế giới. Hàng năm có hơn 100.000 cá thể bị săn bắn từ tự nhiên để phục vụ cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp, với hai mục đích chính là sử dụng vảy trong y học cổ truyền và ăn thịt.

Việt Nam ghi nhận sự phân bố của hai loài tê tê là Tê tê vàng và Tê tê Java. Cả hai loài được xếp vào danh sách Cực kỳ Nguy cấp (Critically Endangered – CR) theo Sách đỏ IUCN, đồng thời thuộc nhóm IB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, trong đó Tê tê vàng là loài cực kỳ quý hiếm và rất ít khi được phát hiện ngoài tự nhiên hiện nay.

Bên cạnh đó, cả hai loài tê tê này đều thuộc Phụ lục I của Công ước quốc tế CITES, cấm buôn bán xuyên quốc gia và khai thác từ tự nhiên. Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Tuy vậy, hiện nay, các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép vẫn diễn ra đặc biệt phức tạp.

