Bộ Nội vụ thông tin về việc hợp nhất với Bộ LĐ-TB&XH

Thông tin tới báo giới, Bộ Nội vụ cho biết thời gian qua tập trung cao độ, "làm ngày làm đêm" để hoàn thành phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt các cơ quan thuộc diện hợp nhất, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng đề án, văn bản quy định liên quan đến sắp xếp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng chủ động, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp tinh gọn các cơ quan tham mưu trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; xây dựng đề xuất cơ chế, chính sách vượt trội, đủ mạnh, làm cơ sở để thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

“Đây là khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, nhạy cảm của Đảng, song với sự thống nhất về nhận thức và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kết quả đến nay đã cơ bản hoàn thành để báo cáo Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương”, Bộ Nội vụ cho hay.

Theo Bộ Nội vụ, nhiệm vụ “đặc biệt quan trọng” của toàn ngành trong thời gian tới là thực hiện hợp nhất Bộ LĐ-TB&XH với Bộ Nội vụ. Chủ trương này được thực hiện trên tinh thần chủ động, thống nhất, đồng thuận, dân chủ và công khai, minh bạch.

Bộ Nội vụ khẳng định sẽ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, công chức sau hợp nhất yên tâm công tác, chấp hành và phát huy giá trị văn hoá cốt lõi của 2 bộ trước khi hợp nhất.

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025, Bộ Nội vụ cho biết đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua toàn bộ 51/51 đề án của các địa phương thuộc diện sắp xếp.

Kết quả, TP. Huế trực thuộc Trung ương đã được thành lập mới. Các địa phương cũng đã sắp xếp 38 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.178 cấp xã. Sau sắp xếp đã giảm tổng số 9 đơn vị cấp huyện và 563 đơn vị cấp xã; đồng thời thành lập mới, nâng cấp 137 đơn vị hành chính đô thị để thúc đẩy tốc độ đô thị hóa.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Nội vụ nêu rõ sẽ tiếp tục đôn đốc 51 địa phương khẩn trương sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, xử lý tài sản công sau sắp xếp, bảo đảm sớm ổn định để tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2025.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tới đây sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất phương án sáp nhập đơn vị cấp huyện, xã đối với những đơn vị hành chính chưa đủ tiêu chí về diện tích, dân số theo Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng theo Bộ Nội vụ, năm nay ngành đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương theo lộ trình phù hợp, từng bước, thận trọng, chắc chắn, hiệu quả.

Theo Bộ Nội vụ, có 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công đã được thực hiện. Trong đó, đã điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30% (từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng - mức tăng cao nhất từ trước đến nay).

Ngoài ra, quỹ tiền thưởng hàng năm cũng được bổ sung bằng 10% tổng quỹ tiền lương của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và được đông đảo cán bộ công chức, viên chức “phấn khởi đón nhận”.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp và có tác động tích cực đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội, được dư luận đồng tình, đánh giá cao...

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.