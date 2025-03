Giải bóng đá sinh viên 2025 tìm ra nhà vô địch

Trận chung kết diễn ra chiều 15/3 tại Đại học Tôn Đức Thắng, thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo thể thao, giáo dục cùng đông đảo người hâm mộ. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Phút 20, Doãn Nguyện tận dụng sai lầm của thủ môn Đại học TDTT Đà Nẵng để mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Bước sang hiệp 2, Đại học TDTT Đà Nẵng dồn lên tấn công nhưng bất ngờ nhận thêm bàn thua ở phút 59. Từ cú đá phạt của Như Dũng, bóng bật ra đúng vị trí của Văn Thức, giúp anh dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa mất người khi Lâm Thanh nhận thẻ đỏ. Tận dụng lợi thế hơn người, Đại học TDTT Đà Nẵng có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 64 sau cú sút phạt đẹp mắt của Hải Quân.

Những phút cuối, dù rất nỗ lực nhưng đội bóng sinh viên sông Hàn không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa. Chung cuộc, đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng 2-1 và chính thức đăng quang ngôi vô địch trong lần đầu tham dự giải.

Giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2025 khép lại với một trận chung kết kịch tính, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá sinh viên Việt Nam.

