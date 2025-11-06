Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm

“Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm” là cuốn hồi ký được viết vào cuối đời của nhà tâm lý học vĩ đại Carl Gustav Jung, phần lớn được kể cho người cộng sự Aniela Jaffé, rồi chính ông biên tập, chỉnh sửa và bổ sung.

Xuất bản

Giấc mơ Liverpool soi đường dẫn lối cho Carl Jung về 'self'

  • Thứ năm, 6/11/2025 11:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Carl Jung: "Nếu không có thị kiến đó, có lẽ tôi đã mất phương hướng và bị buộc phải từ bỏ công việc mình đang theo đuổi. Nhưng ở đây, ý nghĩa đã được làm sáng tỏ".

Năm 1927, tôi nhận được sự xác nhận cho các ý tưởng của mình về trung tâm và self qua một giấc mơ [...]: Tôi thấy mình ở trong một thành phố bẩn thỉu, đen kịt vì khói bụi. Trời đêm, mùa đông, mưa và tối.

Tôi đang ở Liverpool. Cùng với một nhóm người Thụy Sĩ - khoảng nửa tá người - tôi bước đi trên các con phố tối om. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đến từ bến cảng, và rằng thành phố thực sự nằm phía trên, trên các vách đá. Chúng tôi leo lên đó.

Carl Jung anh 1

Tranh của Mook Loxley.

Khung cảnh khiến tôi nhớ đến Basel, nơi khu chợ nằm bên dưới, rồi bạn đi lên qua con hẻm mang tên Totengässchen (“Ngõ Người chết”) dẫn đến một khu cao hơn cũng như để đến quảng trường Petersplatz và nhà thờ St. Peter. Khi tới được khu đất cao, chúng tôi thấy một quảng trường rộng mờ mờ được chiếu sáng bởi đèn đường, nơi nhiều con phố đổ vào. Các khu vực khác nhau của thành phố được bố trí theo dạng tỏa tròn quanh quảng trường. Ở trung tâm có một hồ nước tròn, và ở giữa hồ là một hòn đảo nhỏ.

Trong khi tất cả những khu vực xung quanh bị bao phủ bởi mưa, sương mù, khói và bóng tối mờ ảo, thì hòn đảo ấy rực rỡ ánh nắng. Trên đảo là một cây duy nhất - một cây mộc lan - trong cơn mưa hoa đỏ hồng. Như thể cái cây ấy vừa vươn sống trong ánh sáng mặt trời vừa chính là nguồn sáng. Các bạn đồng hành của tôi thì phàn nàn về thời tiết tệ hại, và rõ ràng họ không thấy cái cây. Họ nói về một người Thụy Sĩ khác đang sống ở Liverpool, và bày tỏ sự ngạc nhiên rằng ông ta lại chọn định cư ở đây.

Tôi thì hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cây hoa và hòn đảo nắng rực, và nghĩ thầm: “Tôi biết rất rõ vì sao ông ấy ở lại đây.” Rồi tôi tỉnh dậy. Tôi phải nói thêm một chi tiết: các khu vực của thành phố cũng được bố trí theo kiểu tỏa tròn quanh một điểm trung tâm. Điểm ấy là một quảng trường nhỏ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn đường lớn hơn, tạo thành một bản sao thu nhỏ của hòn đảo. Tôi biết rằng “người Thụy Sĩ kia” sống gần một trong những trung tâm phụ này.

Giấc mơ đó phản ánh hoàn toàn tình trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi vẫn còn thấy rõ những chiếc áo khoác đi mưa màu vàng xám, ướt đẫm sáng long lanh. Mọi thứ đều cực kỳ khó chịu, đen tối và mịt mù - đúng như cảm nhận của tôi khi ấy. Nhưng tôi đã có một thị kiến về vẻ đẹp không thuộc thế gian này, và chính điều đó đã khiến tôi có thể tiếp tục sống.

Liverpool là “hồ chứa sự sống” (pool of life). Theo quan niệm xưa, gan (liver) là chỗ ngự trị của sự sống - nơi “tạo ra sự sống”. Giấc mơ này mang đến một cảm giác hoàn tất. Tôi thấy rằng ở đây mục tiêu đã được hé lộ.

Không thể vượt ra ngoài trung tâm. Trung tâm chính là đích đến, và mọi thứ đều hướng về trung tâm ấy.

Nhờ giấc mơ đó, tôi hiểu rằng self chính là nguyên lý và nguyên mẫu của sự định hướng và ý nghĩa. Trong đó chứa đựng chức năng chữa lành. Với tôi, sự lĩnh hội đó đồng nghĩa với việc đến gần trung tâm và cũng là đến gần mục tiêu. Từ đó, tôi có linh cảm đầu tiên về huyền thoại cá nhân của chính mình.

Sau giấc mơ này, tôi ngừng vẽ và tô màu mandala. Giấc mơ đã khắc họa đỉnh điểm của toàn bộ quá trình phát triển ý thức. Nó khiến tôi hoàn toàn thỏa mãn, vì nó cung cấp một hình ảnh trọn vẹn về tình trạng của tôi. Tôi đã biết, dĩ nhiên, rằng mình đang bị cuốn vào một điều quan trọng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được, và không ai trong số những người quanh tôi có thể hiểu nổi. Sự sáng tỏ mà giấc mơ mang lại khiến tôi có thể nhìn một cách khách quan những gì đang lấp đầy bản thể mình.

[...] Khi rời xa Freud, tôi biết mình đang lao vào vùng tối. Bởi ngoài Freud, tôi không còn biết gì nữa; nhưng tôi chịu bước vào bóng tối. Và khi điều đó xảy ra, rồi một giấc mơ như vậy đến, ta sẽ cảm thấy nó như một hành động của ân sủng.

Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới

Carl Jung Carl Jung giấc mơ self

    Đọc tiếp

    Y nghia cua mandala doi voi Carl Jung hinh anh

    Ý nghĩa của mandala đối với Carl Jung

    14 giờ trước 22:18 5/11/2025

    0

    Trong năm 1918-1919 ở Chateau d’Oex, mỗi sáng tôi đều phác một bức vẽ tròn nhỏ trong một cuốn sổ tay - một mandala - dường như phản ánh trạng thái nội tâm của tôi lúc bấy giờ.

    MiniLab va tham vong hao huyen cua du an 'mau ban' hinh anh

    MiniLab và tham vọng hão huyền của dự án 'máu bẩn'

    3 giờ trước 09:26 6/11/2025

    0

    Chế tạo miniLab dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, kể cả với những kỹ sư tài năng nhất từ NASA và SpaceX, khi phải nhồi nhét hàng trăm công nghệ xét nghiệm phức tạp vào một chiếc hộp nhỏ gọn.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý