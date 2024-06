Giấc mơ của trẻ em truyền thông điệp gì?

Vì trẻ không có toàn quyền quyết định với ước muốn của mình khi thức, nên những ước muốn được thỏa nguyện xuất hiện trong giấc mơ vào ban đêm.

Ở người lớn, ước muốn sẽ được che giấu hoặc được thể hiện bằng biểu tượng trong nội dung biểu lộ của giấc mơ và chỉ có thể được khám phá thông qua phân tích tâm lý về những suy nghĩ tiềm ẩn đã làm nảy sinh giấc mơ - cụ thể là nội dung tiềm ẩn.

Tuy nhiên, ngay cả ở người lớn, giấc mơ có thể chứa đựng những mảnh vụn của cuộc sống thời thơ ấu; thực tế, đó chính là đứa trẻ đang ngủ trong vô thức của người lớn. Do đó, việc nghiên cứu giấc mơ của trẻ em trở nên vô cùng quan trọng, không chỉ trong việc chỉ ra các yếu tố sơ khai luôn hiện hữu trong giấc mơ của người lớn, mà còn đưa ra bằng chứng tốt nhất cho giả định về những ước muốn trong giấc mơ.

Ở trẻ em, ước muốn được thể hiện rất rõ ràng và trong một vài trường hợp, nội dung tiềm ẩn và nội dung biểu lộ là một. Những ước muốn của trẻ khi thức sẽ được thỏa nguyện trong giấc mơ vào ban đêm.

Theo kinh nghiệm của tôi, ngay cả giấc mơ của trẻ từ mười tuổi trở xuống đơn thuần chỉ là sự thỏa nguyện ước muốn. Tuy trong những giấc mơ của trẻ không giải quyết một vấn đề cụ thể nào, nhưng vì có cấu trúc đơn giản nên chúng có giá trị trong việc đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng về cơ chế giấc mơ, cụ thể là: tại sao vô thức chỉ cung cấp sức mạnh động cơ để thỏa nguyện ước muốn trong khi ngủ?

Để trả lời cho câu hỏi này, có thể nói rằng ước muốn có ý thức chính là nhân tố kích động giấc mơ ở trẻ; ước muốn này không được thực hiện khi trẻ thức, nhưng vào ban đêm, nó khơi dậy hoặc kích hoạt ước muốn vô thức có tính chất tương tự và chúng củng cố lẫn nhau.

Trong giấc ngủ của trẻ, hành động kiểm duyệt có thể rất lỏng lẻo hoặc thậm chí không tồn tại. Nếu chúng có tồn tại và những ước muốn vô thức hoặc có ý thức của đứa trẻ không được thực hiện, thì giữa những yêu cầu của trẻ và nhân tố kiểm duyệt sẽ có sự thỏa hiệp.

Vì vậy, những giấc mơ đơn giản nhất là giấc mơ của trẻ em, bởi vì các hoạt động tâm lý và mong muốn của trẻ rất giản dị và dễ thực hiện hơn so với người lớn. Một số ví dụ về giấc mơ của trẻ em được phân tích trong nghiên cứu của tôi về “Some Hysterical Mechanisms in Children” (tạm dịch: Một số cơ chế rối loạn phân ly ở trẻ em) trên Journal of Abnormal Psychology, tập IX, số 2 và 3, năm 1914.