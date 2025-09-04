Giá vonfram lập đỉnh mới, thế giới định hình lại chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, khoáng sản chiến lược như vonfram (tungsten) ngày càng khẳng định vai trò lớn đối với các ngành công nghệ cao.

Giá APT, nguyên liệu chính để sản xuất vonfram, hiện dao động quanh 630 USD /MTU, gần gấp đôi so với mức bình quân ước tính của Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) năm 2024 ( 318 USD /MTU) và cao nhất trong hơn 13 năm qua.

Với sự biến động của thị trường vonfram, nhiều doanh nghiệp Mỹ, EU, Nhật Bản phải tìm nguồn cung thay thế cho các đối tác truyền thống và Việt Nam nổi lên như thị trường tiềm năng. Hiện, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về sản lượng vonfram với khoảng 3.400 tấn năm 2024, chiếm gần 22% lượng nhập khẩu của Mỹ.

Đón đầu xu hướng toàn cầu, Masan High-Tech Materials (công ty thành viên của Tập đoàn Masan) khẳng định vị thế khi vận hành mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên) - một trong những mỏ vonfram lớn bậc nhất thế giới.

Trong năm qua, MSR công bố chiến lược “Back to basics”, tập trung tối ưu hóa hoạt động, kỷ luật vốn và tăng trưởng bền vững để đảm bảo biên lợi nhuận cao tại mỏ và nhà máy tinh chế. MSR hiện cung cấp sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường khắt khe trên thế giới, tức phải gia tăng giá trị sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động tái chế vonfram.

Kết quả kinh doanh cải thiện

Nửa đầu năm 2025, MSR ghi nhận doanh thu 3.007 tỷ đồng , tăng 20% so với cùng kỳ. Riêng quý II/2025, doanh thu đạt 1.614 tỷ đồng , tăng gần 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng , cải thiện hơn 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Biên EBITDA tăng mạnh lên 35% trong quý II/2025, so với chỉ 12% của cùng kỳ năm trước.

Các con số này phản ánh lợi thế của MSR: Vừa được hưởng lợi từ giá bán APT, bismuth và fluorspar tăng cao, vừa được hỗ trợ từ việc thoái vốn H.C. Starck, giúp giảm áp lực tài chính, đồng thời tái tập trung nguồn lực vào sản phẩm chiến lược.

Nhà máy của Masan High-Tech Materials.

Theo đánh giá của Vietcap, Masan High-Tech Materials (MSR) dự kiến đóng góp khoảng 6,5% lợi nhuận hoạt động của Masan trong năm 2025. Đây là sự chuyển biến đáng chú ý nếu so với giai đoạn trước, khi mảng khoáng sản từng bị xem là “không cốt lõi” và ghi nhận thua lỗ.

Thời cơ cho ngành khoáng sản

Không chỉ hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu, MSR còn đứng trước cơ hội từ chính sách trong nước. Năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, ưu tiên khai thác bền vững và chế biến sâu thay vì xuất khẩu thô. Song song, Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7) đặt mục tiêu tăng minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh này, với lợi thế mỏ Núi Pháo và định hướng “Back to Basics”, MSR được xem là doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tận dụng tốt cơ hội để vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy chế biến khoáng sản tại mỏ đa kim Núi Pháo.

Bên cạnh đó, trong kỷ nguyên công nghệ xanh, nhu cầu khoáng sản chiến lược được dự báo tiếp tục mở rộng, mở ra cơ hội cho MSR. Doanh nghiệp có thể khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi trở thành nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy, đồng thời hướng đến tăng trưởng bền vững thông qua đẩy mạnh sản phẩm giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng hoạt động tái chế. Quan trọng hơn, MSR không chỉ đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Masan, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ khoáng sản công nghệ cao.

Dù vậy, MSR cũng cần duy trì kỷ luật vốn, tối ưu chi phí và quản lý rủi ro thị trường, bởi giá hàng hóa luôn biến động và yêu cầu về môi trường ngày càng khắt khe. Đây sẽ là yếu tố then chốt để doanh nghiệp vừa tận dụng thời cơ, vừa đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Sự bùng nổ nhu cầu trong ngành công nghệ cao, cùng sự thắt chặt nguồn cung toàn cầu, đang tạo ra thời cơ cho Masan High-Tech Materials. Với lợi thế mỏ Núi Pháo, chiến lược vận hành bài bản, MSR đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.