Giả vay tiền đáo hạn cho khách, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Đột kích quán karaoke phát hiện 8 đối tượng bay lắc ma túy

Ngày 18/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an TP Hưng Yên vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Ruby One.