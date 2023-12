Đột kích quán karaoke phát hiện 8 đối tượng bay lắc ma túy

Ngày 18/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an TP Hưng Yên vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Ruby One.

Trước đó, tại phòng Vip 9999, tầng 2, quán Karaoke Ruby One, thuộc phường An Tảo, TP Hưng Yên, tổ công tác Công an TP Hưng Yên tiến hành kiểm tra và phát hiện trong phòng có 8 đối tượng với biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Lý Thanh Thảo (SN 2004, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Lò Thị Tiên (SN 2006, ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Ngô Thị Xuân (ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) và 5 đối tượng còn lại đều ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên gồm Dương Anh Tú (SN 2002), Đỗ Thị Hường (SN 1989), Nguyễn Đức Khoái (SN 1969), Đỗ Văn Huy (SN 1988). Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Các tang vật bị thu giữ. Tại phòng hát, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ các đĩa sứ bám dính chất màu trắng dạng tinh thể qua giám định là ma túy tổng hợp loại ketamine, có trọng lượng 1,325 g. Kiểm tra trong người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện trong túi áo khoác của Nguyễn Đức Khoái có 1 hộp nhựa hình tròn chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể, giám định là ma tuý loại ketamine, có trọng lượng 0,047g. Công an TP Hưng Yên đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ theo quy định. Tủ sách pháp luật sẽ giúp độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự.

