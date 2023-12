Bắt giữ đối tượng lừa đảo mua bán đất, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng hất nồi lẩu đang sôi vào người phụ nữ

0

Cơ quan công an ở tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thi về tội "cố ý gây thương tích".