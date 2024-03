Giá vàng suy yếu

Các doanh nghiệp vàng lớn cùng điều chỉnh giảm nhẹ giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 trong phiên giao dịch sáng nay (15/3).

Giá vàng trong nước giảm nhẹ phiên giao dịch ngày 15/3. Ảnh: Duy Hiệu.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp đều điều chỉnh giảm giá với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn 9999.

Với vàng miếng, mức giảm phổ biến là 100.000-200.000 đồng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 200.000 đồng đối với mặt hàng vàng miếng, hiện giao dịch ở mức 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC 9999 sáng nay cũng giảm 50.000 đồng ở chiều mua xuống mức 67,7 triệu/lượng (mua) và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra xuống còn 68,95 triệu/lượng (bán).

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận với giá vàng tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trong đó, vàng miếng tại PNJ hiện được mua vào ở mức 79,4 triệu/lượng và bán ra ở 81,4 triệu/lượng, giảm 100.000 đồng. Giá vàng nhẫn PNJ hiện cũng được mua - bán quanh mức 67,8 - 68,9 triệu/lượng, giảm 100.000 đồng so với phiên liền trước.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng ở 79,3 triệu/lượng và bán ra ở 81,3 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC đang được giao dịch tại 79,4 - 81,25 triệu/lượng, giảm 200.000 đồng. Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giảm tới 400.000 đồng so với kết phiên hôm qua tại mức 68,12 - 69,42 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giảm gần 10 USD để giao dịch quanh mức 2.061 USD /ounce. Vàng đi xuống sau khi báo cáo về chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 2 được công bố.

Theo đó, PPI tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia và cũng vượt mức 0,3% của tháng 1. Nếu so với cùng kỳ, PPI tổng thể tăng 1,6%, mức mạnh nhất kể từ tháng 9/2023. Loại trừ năng lượng và thực phẩm, PPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0,2% từ các chuyên gia.

Báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ hồi phục trong tháng 2 khi tăng 0,6% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0,8%. Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 209.000 đơn trong tuần qua, tức giảm 1.000 đơn và thấp hơn dự báo.

Chỉ số PPI tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 2 và báo cáo trước đó về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 2 tăng hơn dự báo cho thấy lạm phát của Mỹ vẫn còn ở mức cao. Điều này gây áp lực cho quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu cơ quan này vẫn tiếp tục giữ lãi suất cao thì sẽ gây bất lợi cho vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt tương đương 62 triệu đồng. Với mức giá này, giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 7 triệu đồng/lượng.