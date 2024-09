Giá vàng nhẫn lần đầu vượt 80,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng đạt đỉnh mới là động lực kéo giá vàng nhẫn trong nước tăng mạnh. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC lại đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay.

Vàng thế giới vừa trải qua đợt tăng mạnh giúp giá vàng nhẫn trong nước tăng theo. Ảnh: Y Kiện.

Giá vàng thế giới vừa tăng vọt lên mức chưa từng có để thiết lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá kim quý tạm dừng ở ngưỡng 2.622 USD /ounce. Trong sáng nay (theo giờ Việt Nam), mặt hàng này có thời điểm vươn lên mức 2.625 USD /ounce.

Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

Chỉ trong hai tuần, giá vàng tương lai đã tăng ấn tượng 120 USD /ounce, với hơn một nửa mức tăng đó diễn ra chỉ trong hai ngày qua. Hiện giá vàng tương lai giao tháng 12 đang giao dịch ở mức 2.647 USD /ounce, tương ứng với mức tăng 41 USD chỉ trong một ngày.

Nguyên nhân lớn giúp giá vàng thế giới tăng mạnh chủ yếu do sự thay đổi chính sách tiền tệ gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Quyết định của Fed về việc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020 đã tạo ra làn sóng lan tỏa trên thị trường tài chính. Fed đã thông báo cắt giảm 0,5% lãi suất, đưa lãi suất xuống mức 4,75-5%/năm.

Việc cắt giảm mạnh tay này đánh dấu sự khởi đầu của chu trình mà Fed gọi là "bình thường hóa lãi suất", với mục tiêu cuối cùng là đạt được mức lãi suất chuẩn trong vùng 3-3,5% vào năm 2025.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau quyết định của Fed. Ảnh: Trading View.

Những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ quỹ đạo điều hành của Fed, với công cụ FedWatch của CME cung cấp thông tin chi tiết về kỳ vọng lãi suất trong tương lai.

Đối với cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tháng 11, đã có sự chia rẽ về dự báo. Hơn 50% thị trường cho rằng cơ quan này sẽ cắt giảm thêm 0,5% lãi suất nữa, và hơn 49% còn lại nghĩ lần cắt giảm này sẽ khiêm tốn hơn, ở mức 0,25%.

Tới cuộc họp chính sách vào tháng 12, công cụ này cho thấy có 26% khả năng lãi suất sẽ ổn định trong khoảng 4,25-4,5% và 50% khả năng lãi suất sẽ giảm xuống 4-4,25%, còn 24% đánh giá lãi suất sẽ giảm xuống mức thấp nhất là 3,75-4%.

Giá vàng nhẫn nhẫn hưởng lợi

Hưởng ứng đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng bật tăng 100.000-200.000 đồng mỗi lượng, kéo vùng giá bán lên mức trên 80 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC lại chạy ngang ở vùng giá cao.

Cụ thể, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay điều chỉnh tăng 200.000 đồng với giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, hiện niêm yết ở mức 78,9 - 80,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, Tập đoàn Phú Quý sáng nay cũng kéo giá vàng nhẫn tròn lên vùng giá mới ở 79,45 - 80,55 triệu đồng/lượng, tức tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Tập đoàn DOJI tăng giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng thêm 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán, hiện giao dịch ở mức 79,4 - 80,55 triệu đồng/lượng.

80,55 triệu đồng/lượng cũng là vùng giá bán ra cao nhất mà vàng nhẫn có được trong phiên sáng nay.

Cũng trong phiên giao dịch đang diễn ra, Bảo Tín Minh Châu và Công ty Mi Hồng tăng giá vàng nhẫn thêm hơn 200.000 đồng, kéo giá giao dịch lần lượt lên mức 79,39 - 80,54 triệu/lượng và 79,5 - 80,2 triệu đồng.

Diễn biến tăng của vàng nhẫn đã kéo dài trong vòng 1 tháng qua, nhưng mức tăng vượt trội chủ yếu được củng cố trong tuần gần đây nhất.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn đã tăng gần 1,4 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng gần 2%. Nếu so với tháng trước, giá vàng nhẫn đã tăng gần 2 triệu đồng. Còn nếu so với hồi đầu năm, mặt hàng này đã tăng tới hơn 17 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng hơn 25%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN ĐI NGANG Nguồn: SJC, Tổng hợp. Nhãn 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 Giá mua triệu đồng/lượng 76.5 76.5 76.5 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5 80 80 79.8 80 80 Giá bán

78.5 78.5 78.5 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 82 82 81.8 82 82

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sáng nay tiếp tục không ghi nhận thêm biến động. Hiện các doanh nghiệp vàng đang giao dịch mặt hàng này ở mức 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cũng trong sáng nay, 4 ngân hàng quốc doanh (BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank) niêm yết giá bán vàng miếng SJC với người dân ở mức 82 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được kể từ khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện can thiệp bán vàng bình ổn tới người dân vào hồi tháng 6.

So với đầu năm, hiện vàng miếng SJC chỉ tăng khoảng 7 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng 9%, kém xa mức lợi nhuận mà vàng nhẫn 9999 mang lại.