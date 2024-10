Giá vàng miếng trở lại mốc 85 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sau khi giảm nửa triệu đồng/lượng cuối tuần trước đến sáng nay đã tăng trở lại về mốc 85 triệu đồng/lượng. Diễn biến này đi ngược với đà giảm của vàng quốc tế.

Giá vàng miếng SJC bật tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (14/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ tăng 500.000 triệu đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng miếng SJC, kéo giá mặt hàng này lên mức 83 - 85 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các doanh nghiệp vàng khác như Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá giao dịch vàng miếng tương ứng, hiện phổ biến mua vào ở mức 83 triệu/lượng và bán ra ở 85 triệu đồng.

Riêng Công ty Mi Hồng sáng nay niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC tại mức 84 - 84,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Cũng trong sáng nay, 4 ngân hàng quốc doanh bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank thông báo bán vàng miếng online cho người dân với mức giá 85 triệu đồng mỗi lượng.

VÀNG MIẾNG SJC TĂNG TRỞ LẠI MỐC 85 TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG Nguồn: SJC. Nhãn 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 Giá mua triệu đồng/lượng 80 80 80 80 80 80 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 82 82 82 82 82 82 82 83 83 82.5 82.5 82.5 82.5 83 Giá bán

82 82 82 82 82 82 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 84 84 84 84 84 84 84 85 85 84.5 84.5 84.5 84.5 85

Không ghi nhận mức tăng như vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay chủ yếu đi ngang. Trong đó, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 ở mức 81,6 - 83 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết ở 82,3 - 83,3 triệu/lượng; DOJI niêm yết tại 82,55 - 83,45 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu chấp nhận giao dịch giá 82,52 - 83,42 triệu/lượng và Mi Hồng niêm yết ở 82,7 - 83,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Tập đoàn Phú Quý sáng nay đã hạ giá mua - bán vàng nhẫn, mức giảm ghi nhận được là 50.000 đồng, xuống còn 82,45 - 83,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đã quay đầu giảm mạnh gần 10 USD , hiện neo tại mức 2.650 USD /ounce và giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 2.663 USD /ounce.

Giá vàng thế giới giảm chủ yếu do biến động mạnh lên của đồng USD. Hiện giá vàng thế giới quy đổi sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) ở mức 79,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC và thấp hơn 3 triệu đồng so với giá vàng nhẫn.

Hiện các chuyên gia phân tích tại CPM Group đưa ra khuyến nghị bán vàng trong ngắn hạn. Cơ quan này đánh giá dù giá vàng có khả năng kiểm tra mốc mới khoảng 2.675 USD /ounce hoặc 2.680 USD /ounce nhưng sau đó dự kiến sụt mạnh về mức 2.625 USD /ounce.