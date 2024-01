Giá vàng miếng SJC mất 1 triệu đồng/lượng ngay đầu tuần

Sau 2 phiên giao dịch trầm lắng cuối tuần trước, bước sang đầu tuần này (8/1), mặt hàng vàng miếng SJC được các doanh nghiệp vàng điều chỉnh giảm mạnh tới 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ngay phiên đầu tuần. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng đối với mặt hàng vàng miếng SJC, hiện phổ biến giao dịch ở mức 71,5 - 74,5 triệu đồng/lượng.

Tới 14h, doanh nghiệp vàng này tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng vàng bán ra, để đưa giá vàng miếng SJC xuống mức 71 - 74 triệu đồng/lượng.

So với giá giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng tại đây đã giảm 1 triệu đồng/lượng. Nếu so với đầu tuần trước (1/1), mặt hàng này không có nhiều biến động. Tuy nhiên, do chênh lệch giá mua - bán SJC đưa ra với mặt hàng này, người mua vàng miếng SJC cuối tuần trước đến nay vẫn ghi nhận khoản lỗ 3 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, chênh lệch giá mua - bán của mặt hàng vàng miếng SJC đang ở mức rất cao, khiến người vừa mua mặt hàng này đã phải nhận ngay khoản lỗ lớn.

Mức chênh lệch giá mua - bán cao của mặt hàng vàng miếng SJC đã duy trì gần 3 tuần nay. Trước đó, mức chênh lệch này chỉ được các doanh nghiệp đưa ra trong khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Ngoài SJC, mức giảm 1 triệu đồng/lượng của vàng miếng cũng diễn ra tại các doanh nghiệp khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng.

Hiện các doanh nghiệp này phổ biến niêm yết giá bán ra của vàng miếng SJC quanh vùng 73-74 triệu đồng/lượng. Còn ở chiều mua vào, mức giá chạy quanh vùng 71-71,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chỉ giảm 500.000 đồng với mặt hàng vàng miếng, giữ giá giao dịch của mặt hàng này ở mức 72 - 74,6 triệu đồng/lượng.

Với mặt hàng vàng nhẫn, các doanh nghiệp trong nước đang có những điều chỉnh trái chiều.

Trong đó, SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 61,9 - 62,95 triệu/lượng, giảm 50.000 đồng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giảm giá nhẫn tròn trơn thêm 60.000 đồng, giao dịch ở 62,63 - 63,73 triệu/lượng.

Ngược lại, vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch ở 62,2 - 63,25 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều.

Cùng giữ xu hướng đi ngang là mặt hàng vàng nhẫn 24K do PNJ chế tác, hiện giao dịch ở 62 - 63,1 triệu/lượng và nhẫn tròn trơn 99,9% của Phú Quý hiện được giao dịch ở 62,35 - 63,55 triệu/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay hiện giảm mạnh 20 USD so với cuối tuần trước, xuống mức 2.028 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế phí) thì giá vàng thế giới tương đương 59,95 triệu đồng/lượng. Với mức giá quy đổi này, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 3 triệu đồng/lượng.