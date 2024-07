Giá vàng bất động đầu tháng

Sáng nay, cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong nước đều giữ xu hướng đi ngang so với cuối tuần trước trong bối cảnh không có nhiều thông tin trên thị trường vàng quốc tế.

Phiên giao dịch đầu tuần, đầu tháng hôm nay (1/7) ghi nhận xu hướng đi ngang của giá vàng trong nước. Trong khi giá vàng miếng SJC vẫn bất động ở vùng dưới 77 triệu đồng/lượng khi Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì động thái bán vàng miếng bình ổn, giá vàng nhẫn 9999 trong nước hôm nay cũng đi ngang do không có nhiều biến động của thị trường thế giới.

Cụ thể, vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay giao dịch tại mốc 73,95 - 75,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối tuần trước.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá mua - bán với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn ở mức 74,68 - 75,98 triệu/lượng; PNJ giao dịch giá vàng nhẫn 24K ở 73,95 - 75,6 triệu/lượng, đều không thay đổi so với phiên liền trước.

Sáng nay, riêng Công ty Mi Hồng điều chỉnh tăng 50.000 đồng giá mua - bán vàng nhẫn 999, hiện neo tại mốc 74 - 75,3 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, NHNN tiếp tục giữ giá bán vàng miếng SJC ở mức 75,98 triệu đồng/lượng cho 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và Công ty SJC.

Các đơn vị này hiện cũng niêm yết giá bán ra vàng miếng ở mức 76,98 triệu đồng/lượng, tức cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với giá bán của NHNN.

Ở chiều mua vào, trong khi 4 ngân hàng quốc doanh không giao dịch thì tại các doanh nghiệp bên ngoài thị trường hiện phổ biến dao động quanh mức 75-76 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐÃ BẤT ĐỘNG GẦN 1 THÁNG Nguồn: SJC, Tổng hợp. Nhãn 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 Mua vào triệu đồng/lượng 85.3 85 86.2 88.2 88.8 90.1 85.5 86 87.3 87.9 87.4 87.7 87.7 88.6 88.5 88.9 87.8 87.5 87.5 87.5 87.6 88.4 88.9 84.5 83 81 81 77.98 77.98 76.78 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 74.98 Bán ra

87.5 87.2 88.5 90.5 91.3 92.4 88.5 89 89.8 90.4 89.9 90.4 90.4 90.6 90.5 90.9 89.8 89.5 89.5 89.5 89.6 90.4 90.9 88 87 83 83 79.98 78.98 77.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98 76.98

Ghi nhận trong gần 1 tháng qua, vàng miếng SJC không có sự thay đổi giá. Trong khi giá vàng miếng SJC bất động do nhà điều hành duy trì động thái can thiệp, giá vàng nhẫn trong nước hôm nay đi ngang chủ yếu do giá vàng thế giới dao động trong biên độ hẹp khi không có nhiều thông tin tác động đầu tuần.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh mức 2.325 USD /ounce, chỉ giảm hơn 1 USD so với một ngày trước đó.

Với mức giá này, vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 71,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 5 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước khoảng 4 triệu đồng/lượng.