Giá USD ngân hàng vượt xa mốc 26.000 đồng

Giá USD trong nước tăng vọt, vượt ngưỡng 26.000 đồng/USD. Trong khi đó, đồng bạc xanh trên thế giới lại suy yếu do kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm và mạnh hơn dự báo.

USD Index hiện giao dịch quanh mức 102,95 điểm. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/4, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.898 đồng/USD, tương ứng tăng 12 đồng so với cuối tuần trước.

Diễn biến này đã đẩy trần tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng lên đến 26.143 đồng/USD. Tỷ giá sàn các ngân hàng được áp dụng ở mức 23.653 đồng/USD.

Hiện, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước neo ở mức 23.704 - 26.092 đồng/USD (mua - bán).

Đáng chú ý, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước đồng loạt được đẩy tăng mạnh.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD tăng tới 170 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 25.740 đồng/USD (mua vào) và 26.130 đồng/USD (bán ra). Tương tự, VietinBank và BIDV cũng điều chỉnh tăng hơn 100 đồng, lần lượt đưa giá mua - bán USD lên 25.748 - 26.108 đồng và 25.760 - 26.120 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, HDBank nâng giá mua - bán USD thêm 160 đồng so với cuối tuần trước, hiện niêm yết ở mức 25.670 - 26.120 đồng/USD.

Các ngân hàng như Eximbank, VPBank, ACB, SHB… cũng đồng loạt điều chỉnh tăng từ 60 đồng đến 140 đồng mỗi USD, đưa giá bán vượt xa mốc 26.000 đồng/USD.

Không chỉ tại ngân hàng, thị trường tự do cũng ghi nhận xu hướng tăng giá USD. Giá mua - bán đồng bạc xanh tại các điểm thu đổi ngoại tệ hiện dao động quanh mức 26.100 - 26.200 đồng/USD, tăng thêm khoảng 50 đồng so với phiên liền trước.

Trái ngược với diễn biến trong nước, trên thị trường quốc tế, USD lại suy yếu khi chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ chính - đã giảm nhẹ 0,3 điểm, xuống còn 102,95 điểm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh đầu tuần, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thông báo triệu tập một cuộc họp bất thường vào giữa trưa ngày 7/4 (giờ Mỹ).

Động thái hiếm gặp này làm dấy lên đồn đoán Fed có thể phải cắt giảm lãi suất tới 5 lần trong năm nay, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 3 lần hạ lãi suất được đưa ra hồi tuần trước.

Thậm chí, một số chuyên gia còn dự báo Fed có thể tiến hành hạ lãi suất khẩn cấp ngay trong tuần tới, tương tự biện pháp từng áp dụng vào đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu.

Dù USD từ lâu được coi là tài sản trú ẩn an toàn, vị thế đồng tiền này đang bị lung lay khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tác động lan rộng từ các biện pháp thuế quan và nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ.