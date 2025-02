Giá USD diễn biến 'lạ'

Tỷ giá đồng bạc xanh biến động trái chiều tại các ngân hàng trong bối cảnh Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng giá bán đồng bạc xanh lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá giao dịch đồng bạc xanh biến động ngược chiều trên giao dịch chính thức. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 24/2, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.646 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 25.878 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.414 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện là 23.464 - 25.828 đồng/USD (mua - bán). Đây cũng là mức điều chỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Như vậy, từ đầu tháng 2 đến nay, nhà quản lý đã tăng giá bán USD khoảng 130 đồng. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã có 3 lần liên tiếp nâng giá bán USD.

Tại kênh giao dịch chính thức, giá giao dịch đồng USD đang ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng.

Cụ thể, Vietcombank hôm nay giảm giá giao dịch ngoại tệ này khoảng 10 đồng, hiện niêm yết ở mức 25.280 - 25.670 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, các ngân hàng lớn khác như HDBank, Techcombank, Eximbank, VPBank cũng đồng loạt giảm giá mua - bán USD trung bình 5-40 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Hiện giá mua vào đồng bạc xanh tại các nhà băng này dao động quanh mức 24.285-25.330 đồng/USD, trong khi giá bán dao động quanh mức 25.650-25.670 đồng/USD.

Ngược lại, BIDV lại tăng nhẹ 5 đồng mỗi USD ở hai chiều mua - bán, nâng tỷ giá đồng bạc xanh lên mức 25.310 - 25.670 đồng/USD.

Riêng VietinBank điều chỉnh trái chiều khi tăng 119 đồng giá mua nhưng lại giảm 101 đồng ở giá bán. Tỷ giá USD tại nhà băng này đang giao dịch ở mức 25.309 - 25.669 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD hôm nay tăng thêm 20 đồng so với phiên giao dịch trước đó, hiện cố định ở mức 25.670 - 25.770 đồng/USD. Như vậy, giá USD mua vào tại các điểm quy đổi tự do đang cao hơn 300 đồng so với kênh ngân hàng; trong khi đó, giá bán cao hơn khoảng 100 đồng.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - đang trong xu hướng giảm, hiện neo ở mức 106,5 điểm.

Chỉ số USD Index giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá lại các kế hoạch thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh cũng là nguyên nhân kéo giá đồng bạc xanh xuống thấp.