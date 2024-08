Giá trị của Real Madrid tăng vọt

Sự xuất hiện của Mbappe giúp đội bóng của chủ tịch Florentino Perez vượt qua Arsenal, trở thành đội bóng đắt giá thứ hai thế giới.

Theo Transfermarkt, với giá trị 1,36 tỷ euro, Real Madrid hiện chỉ xếp sau Man City (1,41 tỷ euro) trên bảng xếp hạng những CLB đắt giá nhất thế giới. Arsenal (1,17 tỷ euro), Chelsea (1,14 tỷ euro) và Bayern Munich (1,04 tỷ euro) là ba đội còn lại nằm trong top 5.

Trong khi đó, để hạn chế sự chênh lệch quá lớn với đại kình địch “Los Blancos, Barca nỗ lực củng cố đội hình bằng bản hợp đồng với Dani Olmo. Chiêu mộ thành công Olmo, nhà đương kim vô địch Euro giúp giá trị đội hình của Barca gia tăng đáng kể.

Dù vậy, với đội hình trị giá 950 triệu euro, Barca vẫn chưa thể cạnh tranh với “Los Blancos” trên bảng xếp hạng những CLB đắt giá nhất thế giới. Không Barca, giá trị thị trường của Real Madrid còn đè bẹp cả Atletico Madrid.

Dù Atletico là một trong những đội bóng hoạt động năng nổ nhất trên thị trường chuyển nhượng năm nay với hàng loạt bản hợp đồng đắt giá, đặc biệt là bom tấn Julian Alvarez, giá trị đội hình của Real Madrid vẫn cao gấp ba lần “Los Rojiblancos” (480 triệu euro).

Thắng 2-0 trước Atalanta để giành Siêu cúp châu Âu lần thứ 6, Real một lần nữa khẳng định vị thế trên đấu trường châu Âu. Với dàn cầu thủ đắt giá và khởi đầu thuận lợi, "Kền kền trắng" được dự đoán sẽ tiếp tục gặt hái những danh hiệu trong mùa giải mới.

