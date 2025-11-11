Giá nhà tăng cao, vẫn có hướng đi khả thi cho thế hệ an cư mới

Khi sở hữu nhà ở đô thị lớn ngày càng xa tầm với, chuyên gia đề xuất hướng đi thế hệ an cư mới: Dịch chuyển sang đô thị vệ tinh hạ tầng phát triển, giá hợp lý, chất lượng sống cao.

Giá nhà tại TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo CBRE Vietnam, tính đến quý III, giá bán căn hộ sơ cấp lên đến 87 triệu đồng/m2 (diện tích thông thủy). Giữa mặt bằng giá leo thang, không ít người trẻ bắt đầu phân vân giữa việc thuê nhà hay mua để tích sản.

Từ thuê nhà ở tạm sang sống thật

Không thể phủ nhận thuê nhà từng là lựa chọn phổ biến của thế hệ thích tự do, chuộng lối sống “xê dịch”, với thói quen làm việc từ xa. Nhưng sau vài năm an cư linh hoạt, không ít người nhận ra thực tế: Thuê nghĩa là chi trả mãi mà không có tài sản, còn mua sớm thì có thể tích sản, tạo giá trị cho tương lai.

Theo khảo sát mới đây của One Mount Group, thế hệ trẻ 18-34 tuổi đang dần chiếm tỷ trọng đáng kể trong giao dịch mua nhà, với tỷ lệ hơn 27%, cho thấy xu hướng “ở tạm” đang dần dịch chuyển sang “sống thật”. Khi tư duy an cư thay đổi, điểm đến của nhóm khách hàng năng động này cũng rộng mở hơn. Các đô thị vệ tinh trở thành điểm đến để họ có thể sống đúng nhịp, chill đúng gu, nhưng vẫn giữ kết nối công việc.

Khi giá nhà trung tâm vượt ngưỡng, người trẻ bắt đầu dịch chuyển sang đô thị vệ tinh phía tây TP.HCM.

Trong hành trình ấy, phía tây TP.HCM (khu vực Long An cũ) nổi lên như tọa độ mới của thế hệ an cư hiện đại. Diện mạo nơi đây đang thay đổi từng ngày với mạng lưới hạ tầng “tỷ USD” được đầu tư đồng bộ, giúp việc di chuyển vào trung tâm thành phố rút ngắn còn 35-45 phút, trong khi mặt bằng giá vẫn ở mức hợp lý từ 30-40 triệu đồng/m2, theo ghi nhận của Savills.

Dịch chuyển để sống tốt hơn - lựa chọn thông minh của thế hệ an cư mới.

Đi “xa” để kéo “gần” tương lai tươi đẹp

Quan sát thị trường, chuyên gia tài chính của REFI.vn nhận định việc đi xa một chút để an cư tốt hơn đang là lựa chọn thông minh của nhóm khách hàng trẻ năng động. Trong đó, việc lựa chọn các dòng căn hộ khởi điểm (studio, 1 phòng ngủ + 1) tại khu đô thị tích hợp là lời giải để thế hệ an cư mới sớm làm chủ tài chính và chất lượng sống.

Làm rõ quan điểm này, trong podcast mới nhất trên kênh Tài chính bất động sản, chuyên gia từ REFI.vn lấy dẫn chứng với dòng sản phẩm studio và 1 phòng ngủ + 1 tại Solaria Rise - phân khu ở trung tâm khu đô thị tích hợp Waterpoint.

Thiết kế của dòng căn hộ studio tại Solaria Rise.

Sức hấp dẫn của dòng sản phẩm này đến từ mức giá chỉ 1,39 tỷ đồng , cùng lộ trình chi trả linh hoạt. Cụ thể hóa bài toán chi trả thực tế, vị chuyên gia đưa ra hai kịch bản dành cho người trẻ và gia đình trẻ - nhóm có thu nhập ổn định và mong muốn bắt đầu sở hữu tài sản đầu tiên.

Theo đó, kịch bản đầu tiên là mua căn hộ bằng vốn tự có và thanh toán theo tiến độ. Người mua thanh toán bằng vốn tự có khoảng 700 triệu đồng (50% giá trị căn hộ) chia nhỏ thành nhiều đợt trong 24 tháng trước khi nhận nhà. Phần còn lại 630 triệu đồng vay ngân hàng với lãi suất dao động trong khoảng 8,5-10%/năm, tính trung bình, chi phí trả góp hàng tháng cho khoản vay vào khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Lời giải cho bài toán sở hữu căn hộ với vốn tự có và chính sách thanh toán theo tiến độ.

Kịch bản thứ hai là mua bằng vốn vay. Người mua cần có 280 triệu đồng (tương đương 20%) để thanh toán trong 6 tháng đầu tiên và tích lũy 140 triệu đồng (tương đương 10%) trong 18 tháng để thanh toán khi nhận nhà. Khoản còn lại là 910 triệu đồng (tương đương 65%) sẽ vay ngân hàng, thời hạn 30 năm với lãi suất khoảng 8,5-10%/năm, với khoản góp mỗi tháng vào khoảng hơn 9 triệu đồng.

“So với việc thuê căn hộ 9-10 triệu/tháng trong nội đô, khoản chi phí trả góp hàng tháng cho khoản vay này không chênh lệch nhiều, nhưng người trẻ mua nhà đang trả cho chính tài sản tích lũy của mình”, vị chuyên gia nói thêm.

Tại Solaria Rise, cư dân được hòa mình vào không gian sống mang hơi thở “resort living” với chuỗi tiện ích đa lớp trải rộng từ nội khu đến toàn khu đô thị, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thường nhật. Từ co-working với không gian làm việc linh hoạt, kích thích sáng tạo đến phòng gym và cà phê cho những khoảng nghỉ ngắn tái tạo năng lượng, Country Club cho dịp kết nối cuối tuần… tất cả khuyến khích cư dân duy trì nhịp sống cân bằng và năng động.

Hội tụ loạt ưu thế từ mức giá hợp lý, chính sách thanh toán linh hoạt và không gian sống cân bằng, Solaria Rise đang trở thành điểm bắt đầu thông minh cho hành trình an cư - tích sản của nhóm khách hàng trẻ chủ động và sống “có gu”.