Gia Nghĩa vào mùa đẹp nhất năm

Tháng 3, Gia Nghĩa (Chiayi), Đài Loan bừng sáng với phong linh vàng, không khí lễ hội và những hành trình du xuân giàu màu sắc.

Gia Nghĩa (Chiayi) là một trong những điểm đến đáng chú ý của Đài Loan (Trung Quốc) mỗi độ đầu xuân. Nằm ở phía tây hòn đảo, nơi đây vừa là cửa ngõ đến Alishan, vừa sở hữu cảnh quan đa dạng với sông nước, đồng bằng và vùng núi.

Đây cũng là một trong số ít địa phương cùng lúc kết nối không gian núi, đồng bằng và ven biển trong một hành trình. Khi thiên nhiên chuyển sắc rõ rệt trong tháng 3, sức hút của địa phương này cũng tăng lên, lượng khách đổ về nhiều hơn để theo mùa hoa và không khí du xuân.

Điểm hấp dẫn của Gia Nghĩa không nằm ở một cảnh quan đơn lẻ mà đến từ khả năng mở ra một hành trình có nhịp điệu rõ ràng về thị giác và cảm xúc. Từ những vòm hoa phong linh vàng ruộm bên sông đến không gian tím ngát ở vùng lân cận, mỗi chặng dừng đều mang một sắc thái riêng.

Đó cũng là lý do Gia Nghĩa trở thành điểm hẹn nổi bật trong mùa du xuân ở Đài Loan. Sức nóng ấy phần nào thể hiện rõ qua Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2026 tại địa phương này, sự kiện ghi nhận 13,6 triệu lượt ghé thăm chỉ trong 13 ngày.

“Đường hầm hoa” rực rỡ bên bờ sông Phác Tử

Điểm hẹn nổi bật nhất của Gia Nghĩa trong tháng 3 là cung đường phong linh vàng bên sông Phác Tử. Loài cây này nở rộ vào đầu xuân. Khi hoa bung sắc, lá gần như rụng hết, khiến toàn bộ tán cây hiện lên như một khối vàng rực.

Dọc tuyến ven sông, những hàng cây nối nhau tạo thành những đoạn “đường hầm hoa” dài khoảng 1 km, đủ để biến một lối đi thường nhật thành khung cảnh đậm chất điện ảnh. Sức hút của cung đường này đến từ hiệu ứng thị giác rất trực diện. Khác với vẻ mong manh thường thấy ở nhiều mùa hoa xuân, phong linh vàng tạo cảm giác rực rỡ, dày sắc và giàu năng lượng.

Khi gió thổi, cánh hoa phủ xuống mặt đường, làm cho trải nghiệm dạo bộ hay chụp ảnh ở đây trở nên đặc biệt.

Đây cũng là lý do những tuyến đường ven sông ở Gia Nghĩa thường xuất hiện dày đặc trên các kênh quảng bá du lịch mỗi độ tháng 3, trở thành một trong những hình ảnh nhận diện mùa xuân của khu vực trung - nam Đài Loan.

Dải lụa tím tại rừng oải hương

Sau sắc vàng rực rỡ của Gia Nghĩa, hành trình có thể nối tiếp lên Đài Trung với một gam màu khác hẳn tại rừng oải hương (Lavender Forest). Theo thông tin du lịch địa phương, nơi đây có mùa hoa kéo dài từ khoảng tháng 11 đến tháng 5 năm sau, trong đó giai đoạn đầu năm đến đầu xuân vẫn là thời điểm giàu sức hút.

Nếu phong linh vàng đem lại cảm giác bừng sáng, oải hương lại nghiêng về sự dịu nhẹ, với những mảng tím trải giữa không gian đồi núi, không khí mát lành và nhịp tham quan chậm rãi hơn.

Chính sự chuyển sắc từ vàng sang tím khiến chuyến đi trở nên có nhịp điệu hơn về cảm xúc. Gia Nghĩa mang đến phần mở đầu tươi sáng, sôi nổi và giàu tính thị giác, trong khi Lavender Forest là khoảng lắng phù hợp để kéo chậm hành trình.

Đại tiệc ánh sáng tại Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2026

Hành trình du xuân tại Gia Nghĩa thêm trọn vẹn khi kết hợp với Lễ hội Đèn lồng Đài Loan 2026, sự kiện văn hóa lớn diễn ra từ ngày 3/3 đến 15/3. Đây cũng là thời điểm địa phương bước vào không khí sôi động nhất trong năm, khi cảnh sắc mùa xuân được nối tiếp bằng những đại cảnh ánh sáng quy mô lớn.

Tâm điểm của lễ hội năm nay là tác phẩm đèn lồng chính mang tên “Light of Alishan - World’s Alishan”. Lấy cảm hứng từ cây đại thụ Alishan, ánh mặt trời và màn sương đặc trưng của vùng núi, công trình kết hợp chất liệu gỗ bền vững với công nghệ laser và trình chiếu hiện đại. Mỗi đêm, màn trình diễn âm thanh và ánh sáng tạo nên một không gian thị giác ấn tượng, vừa tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, vừa nhấn mạnh bản sắc của Gia Nghĩa.

Lễ hội năm nay cũng mang màu sắc trẻ trung hơn khi đưa hình ảnh Mario vào nhiều cụm đèn tạo hình và không gian tương tác. Những hành lang ánh sáng đậm chất tuổi thơ giúp sự kiện mở rộng sức hút, không chỉ với gia đình có trẻ nhỏ mà còn với du khách trẻ ưa trải nghiệm và chụp ảnh. Nhờ đó, không khí lễ hội ở Gia Nghĩa vừa rực rỡ, vừa gần gũi, kết hợp được nét truyền thống với tinh thần hiện đại.