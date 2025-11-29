Khách Việt đến Đài Loan đông thứ 2 Đông Nam Á

Trong 9 tháng đầu năm, lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan tăng 15%, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á.

Các travel blogger Việt Nam như sống trong những thước phim khi diện trang phục truyền thống của Đài Loan. Ảnh: Tâm Bùi.

Ông Derek Chou, Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP.HCM, cho biết lượng khách du lịch Việt sang Đài Loan (Trung Quốc) tăng đều trong vài năm gần đây. Riêng năm 2024, tổng lượt khách đạt khoảng 370.000, tiến sát mức trước đại dịch. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm nay, Đài Loan đón hơn 330.000 lượt khách Việt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Du lịch Đài Loan, thị trường Việt Nam tiếp tục được ưu tiên trong các chương trình quảng bá, nhằm thu hút thêm du khách đến khám phá hệ sinh thái điểm đến đa dạng - từ cảnh quan, văn hóa, tín ngưỡng đến ẩm thực.

Không chỉ tăng trưởng chiều đi, thị trường khách Đài Loan đến Việt Nam cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh. Năm 2024, Đài Loan đứng thứ 3 trong top 10 thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam, với 1,29 triệu lượt, tăng 51,4% so với cùng kỳ và đạt mức phục hồi 139% so với trước đại dịch - chỉ xếp sau Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Đài Loan tiếp tục giữ vị trí thứ 3, đóng góp 1 triệu lượt, sau Trung Quốc (4,3 triệu) và Hàn Quốc (3,6 triệu).

Việt Nam và Đài Loan sở hữu nhiều điểm tương đồng, từ văn hóa tín ngưỡng Á Đông, ẩm thực đường phố đa dạng, chợ đêm nhộn nhịp, đồ uống từ trà và nhịp sống đô thị hiện đại nhưng không quá gấp gáp. Những tương đồng này giúp du khách dễ hòa nhập, cảm thấy thân thuộc khi dịch chuyển giữa hai điểm đến.

Từ cổ kính tới hiện đại, Đài Loan sở hữu loạt điểm đến và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cảnh quan thu hút du khách Việt. Ảnh: Lý Thành Cơ.

Với du khách Việt đến Đài Loan lần đầu, những điểm đến biểu tượng như Taipei 101, phố đi bộ Ximending, chợ đêm Shilin hay Bảo tàng Cung điện Quốc gia luôn nằm trong hành trình khám phá. Phố cổ Cửu Phần - Thập Phần với những con hẻm nhỏ và trải nghiệm thả đèn trời, cùng công viên địa chất Yehliu với các khối đá tạo hình độc đáo, cũng là những địa danh không thể bỏ qua.

Bên cạnh các điểm quen thuộc, Đài Loan còn hấp dẫn ở những vùng đất yên bình và giàu bản sắc. Đảo Hòa Bình ở Keelung mang đến không khí thư thái; phố cổ Lộc Cảng tái hiện nhịp sống truyền thống; khu nghệ thuật Pier-2 ở Cao Hùng là "thánh địa" sáng tạo của giới trẻ; còn Đài Đông mở ra thế giới văn hóa của bộ tộc Bunun.

Ẩm thực là yếu tố khiến nhiều du khách "nghiện" Đài Loan ngay từ lần đầu đặt chân. Từ bánh tiêu nhân thịt, đậu hũ thối, mì bò Đài Bắc đến tiểu long bao, bánh dứa và trà sữa - thức uống được xem là biểu tượng của xứ Đài - mỗi món ăn đều góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho hành trình khám phá Đài Loan.