Gia Lai xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi

Kết quả xác minh cho thấy không có trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại hay vi phạm quy chế trong ba buổi thi.

Phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi là thiếu cơ sở. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ngày 12/7, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết đơn vị đã hoàn thành việc xác minh các phản ánh của công dân liên quan đến công tác coi thi tại điểm thi trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh và điểm thi trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học.

Kết quả cho thấy cả hai nội dung phản ánh đều không có cơ sở.

Theo báo cáo, tại điểm thi trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh, phản ánh cho rằng thí sinh Huỳnh Ngọc Lệ Quyên mang điện thoại vào phòng thi nhưng giám thị không xử lý.

Qua xác minh, hai giám thị coi thi phát hiện điện thoại trong cặp của thí sinh khi chưa đến thời điểm nhận đề thi và đã lập tức thu giữ, bàn giao cho phó trưởng điểm thi bảo quản theo đúng quy định.

Kiểm tra điện thoại cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hay dấu hiệu truyền, nhận thông tin. Đại diện điểm thi, các thí sinh cùng phòng và biên bản kiểm tra của các đoàn thanh tra đều xác nhận buổi thi diễn ra bình thường, không có vi phạm quy chế.

Sở GD&ĐT kết luận việc giám thị không xử lý như phản ánh là không đúng thực tế, bởi điện thoại được phát hiện và thu giữ trước thời điểm bắt đầu làm bài nên thí sinh không vi phạm quy chế thi.

Đối với phản ánh trên mạng xã hội về việc thí sinh Nguyễn Trịnh Triết, dự thi tại điểm thi trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, sử dụng điện thoại để tra đáp án trong quá trình làm bài, tổ công tác đã làm việc với các giám thị, giám sát, lãnh đạo điểm thi và 18 thí sinh cùng phòng.

Kết quả xác minh cho thấy không có trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại hay vi phạm quy chế trong cả ba buổi thi. Các đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cũng không ghi nhận vi phạm tại điểm thi này.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD&ĐT Gia Lai khẳng định nội dung phản ánh thí sinh Nguyễn Trịnh Triết, số báo danh: 52004247, phòng thi: 184 mang điện thoại di động vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án các môn thi là không có cơ sở; đồng thời đã báo cáo kết quả xác minh tới Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Riêng đối với trường hợp thí sinh Nguyễn Trịnh Triết, trước đó, ngày 10/7, trên các trang mạng xã hội đăng bài tố cáo: Thí sinh N.T.Tr, học sinh lớp 12A10 trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, lén mang điện thoại thông minh vào phòng thi để tra cứu đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo bài đăng, tài khoản này cho biết là thí sinh dự thi tại điểm thi này nhưng không thể lưu lại bằng chứng vì đang trong phòng thi. Đồng thời cho biết một số thí sinh cùng phòng có thể làm chứng. Theo dữ liệu điểm thi đã công bố, thí sinh N.T.Tr đạt tổng điểm 26,75, gồm Toán 9,75 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm và Tiếng Anh 9,5 điểm.

Vụ việc gây ra nhiều tranh cãi và điều tiếng trên mạng xã hội khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh.