Gia Lai lắp hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các điểm nóng

  • Chủ nhật, 17/5/2026 19:56 (GMT+7)
Hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ được đặt tại nhiều nút giao thông ở Gia Lai khiến nhiều tài xế chủ động giảm ga, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực nhờ cách tuyên truyền trực quan.

Ngày 17/5, thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai - cho biết lực lượng CSGT đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, trong đó có việc lắp đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thường xảy ra vi phạm.

Theo đó, việc tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh tác động mạnh đến tâm lý và ý thức người tham gia giao thông, ngoài việc tổ chức các chốt chặn để xử lý vi phạm.

Từ đầu tháng 5, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã lắp đặt mô hình cán bộ CSGT bắn tốc độ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương ở phường Bình Định.

Mới đây, đơn vị tiếp tục đặt thêm một mô hình tương tự trên đường Lê Duẩn, đoạn qua Công viên Bả Canh, thuộc phường An Nhơn.

Bức hình cán bộ CSGT bắn tốc độ tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cần Vương, phường Bình Định.

Các mô hình được in hai mặt, đặt tại vị trí dễ quan sát ở các nút giao thông phức tạp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Nhiều người dân khi lưu thông qua đây đã chủ động giảm tốc độ, nâng cao ý thức chấp hành quy định.

Anh Nguyễn Văn Chí (phường Bình Định) chia sẻ: "Cách làm khá hay vì ngã tư đông xe nhưng vẫn chưa có đèn tín hiệu giao thông. Từ khi có hình ảnh này, bản thân và nhiều người xung quanh khi qua đây an tâm hơn vì hầu hết mọi người ý thức chấp hành quy định, di chuyển chậm, nhường đường cho nhau”.

Trương Định / Tiền Phong

