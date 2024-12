Giá dưa hấu rớt 'thảm'

Nhiều thương lái cho biết giá dưa hấu mua trực tiếp tại ruộng hiện chỉ từ vài nghìn đồng/kg. Đồng thời, dưa hấu được bán tại TP.HCM cũng đang giảm sâu.

Giá dưa hấu mua trực tiếp tại ruộng chỉ còn vài nghìn đồng/kg. Ảnh: Huỳnh Tân.

Ghé vào một sạp bán dưa hấu tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP.HCM), chị Trâm Anh (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chọn mua liền 3 trái dưa hấu Long An loại ngon.

Chị cho biết vì mức giá chỉ dao động 10.000 đồng/kg nên chị tranh thủ mua về để gia đình ăn dần. “Tuy giá rẻ hơn rất nhiều so với thời gian trước nhưng đây đều là loại dưa hấu chất lượng, không bị hư hại gì”, chị Trâm Anh nói thêm.

Theo ghi nhận, các sạp trái cây trong một số chợ truyền thống tại TP.HCM hiện cũng chỉ bán dưa hấu với giá 10.000-15.000 đồng/kg.

Một tiểu thương cho biết vài tháng trước, giá dưa hấu vẫn dao động quanh mức 20.000-25.000 đồng/kg đối với loại dưa hấu Long An ruột đỏ, ngọt, nhưng hiện tại, giá đã giảm gần một nửa.

Chị T.M., một thương lái nhỏ chuyên thu mua dưa hấu Long An để bỏ mối tại TP.HCM nhận định đây là mức giảm giá mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

“Tôi thường chọn thu mua hàng dưa hấu Long An loại 1 với trọng lượng mỗi quả dao động 2-4kg. Giá mua trực tiếp tại ruộng vào khoảng 4.000 đồng/kg. Thậm chí, có đợt hàng nhiều, giá có thể rơi xuống còn 2.000 đồng/kg”, chị M. chia sẻ.

Trong các hội nhóm thu mua dưa hấu Long An, nhiều người bán cũng khẳng định giá dưa Long An đang "rẻ như bèo” nhưng khách hàng thì lại khan hiếm. Do đó, một số người phải chịu cảnh lỗ nặng mỗi ngày.

Theo anh Văn Thái, một thương lái khác chuyên thu mua dưa hấu Long An cho biết ngoài các vấn đề kể trên thì năm nay, do phía Trung Quốc giảm lượng hàng thu mua nên nhiều lô hàng dưa hấu phải nằm chờ. Do đó, chất lượng quả bị ảnh hưởng nên một số người bán đành hạ giá cực rẻ để đẩy hàng.

Anh H.A., một nông dân trồng dưa hấu tại tỉnh Long An cho biết năm nay, thu nhập đến từ ruộng dưa hấu của gia đình anh đã giảm 40-50% so với năm ngoái.

Vào cuối tháng 11/2023, Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch dưa hấu sang Trung Quốc.

Theo đó, dưa hấu tươi không được nhiễm 5 loài kiểm dịch thực vật gồm các loại ruồi đục quả, rệp Phenacoccus solenopsi và vi khuẩn Acidovorax avenae subsp.

Vì vậy, các vùng trồng và cơ sở đóng gói dưa hấu xuất sang Trung Quốc phải đăng ký và được Bộ Nông nghiệp, Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt.